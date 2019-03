De ChristenUnie/SGP wil christenen verbinden in Brabant: 'Het CDA moet zich zorgen maken'

Het duurt niet lang of het gesprek met Hermen Vreugdenhil, fractievoorzitter ChristenUnie/SGP in Brabant, krijgt een landelijk tintje tijdens Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. Maar de politicus steekt zijn affiniteit met het Brabantse land niet onder stoelen of banken. “Ik woon er al tien jaar zelfs, in het mooiste gebied van Nederland.”

Zo'n landelijk onderwerp dat woensdagavond in Afslag Zuid al snel ter sprake komt is het Klimaatakkoord, dat recent een belangrijk speerpunt in de politiek is geworden.

Vreugdenhil is van mening dat de ChristenUnie in een dergelijke discussie in Den Haag een belangrijke rol kan spelen. “Maar vergeet niet, provinciale en landelijke thema’s raken elkaar”, vervolgt Vreugdenhil.

Houden van Brabant

Voor de ChristenUnie en SGP is volgens hem ook op provinciaal front een belangrijke rol weggelegd. “Wij kunnen die verbindingen met onze partij heel makkelijk maken. Daarom krijgen we veel voor elkaar, zowel in de provincie als in Den Haag”, aldus de fractievoorzitter over de rol van de landelijke ChristenUnie.

Van Brabant is Vreugdenhil naar eigen zeggen als vanzelf gaan houden. Hij woont er inmiddels al een jaar of tien. Toch is de politicus geboren op Curaçao. Zijn vader is predikant en was zendeling op het eiland.



Vreugdenhil bracht zijn eerste zeven levensjaren door op het eiland, waarna hij via Rotterdam, Emmen en Wageningen, waar hij studeerde, aan het randje van de Biesbosch belandde. In Nieuwendijk.

Christenen verbinden

Dat geeft te denken: is er een specifieke reden dat de christelijke politicus zo dicht bij de Bijbelgordel woont? De ChristenUnie wordt nog steeds door veel mensen gezien als een protestantse partij.

“Het is in Nieuwendijk wel iets anders dan in de rest van Brabant, dat vind ik wel. Maar ik vind de katholieke cultuur ook heel mooi. In Brabant brengen we met onze partij zo alle geloven bij elkaar. We laten in Brabant zien dat we christenen weten te verbinden”, meent Vreugdenhil.

Is de ChristenUnie dan geen protestantse partij meer? “We laten zien dat we in de volle breedte steun werven. Het CDA moet zich zorgen maken”, zegt Vreugdenhil met een glimlach.

“Vroeger was het 'een beetje langs de zijlijn'. Maar nu zitten we voor de tweede keer in het kabinet. We laten zien dat we een key player zijn in Den Haag. Dat trekt mensen aan.”