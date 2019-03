Voortvluchtige vader wil zich niet melden bij politie: 'Ik zou het geen ontvoering noemen'

Joao Da Silva is niet van plan zichzelf bij de politie te melden. Dit laat zijn advocaat Sidney Smeets weten. De 46-jarige vader wordt gezocht omdat hij ervan wordt verdacht zijn zoon te hebben ontvoerd in Eindhoven. Zijn naam en foto zijn woensdagochtend vrijgegeven door de politie.

“Als de politie vragen heeft, kunnen ze die ook via mij stellen”, zegt Smeets. “Als het de bedoeling is om hem alleen maar vast te zetten, is het logisch dat daar natuurlijk geen interesse voor is.”

Da Silva houdt zich schuil, waar is niet bekend. Zijn advocaat weet ook zijn precieze verblijfplaats niet. De politie is dringend naar de vader op zoek en zegt dat hij vuurwapengevaarlijk is. “Ik vind dat opmerkelijk en overdreven”, aldus zijn raadsman. "Het ging om het bij zich houden van zijn eigen kind. Ik zou het geen ontvoering noemen. Hij had ook geen wapen bij zich, voor zover ik van hem begreep."

“Het gaat helemaal niet om een gewelddadig of ernstig strafbaar feit. Ja, een kind ontvoeren is een ernstig strafbaar feit. Maar het is ook wel duidelijk dat het hier gewoon, tussen aanhalingstekens, om een ouder gaat die zijn eigen kind meeneemt en een moeder die het daar niet mee eens is. Dat is heel wat anders dan dat je een willekeurig kind op straat meeneemt.”

Vader maakt zich zorgen

Hij vertelt dat zijn cliënt zich zorgen maakte om zijn destijds 8-jarige zoon. Daarom nam hij hem vorig jaar op 12 juni mee. Dit deed Da Silva samen met zijn neef. Ze gingen er in een auto vandoor. Het jongetje werd vorige maand teruggevonden in Barcelona.

“Hij wilde zijn zoon uit een situatie halen die hij onveilig vindt of waar er sprake is van geweld”, zegt advocaat Smeets. Da Silva beweert dat hij was bedreigd door de moeder. “Het gaat om twee volwassen mensen die met elkaar in conflict zijn”, vindt hij. “Je kunt je afvragen wat precies het nut is van zo'n opsporingsprocedure en dat het zo dik is aangezet. Het is in feite al opgelost. Het kind is terug.”