De Playmobil-collectie van Jayden (12) raakte verloren, maar de inzamelingsactie is een succes

De 12-jarige Jayden uit Rijen moet er nog steeds een beetje van bijkomen: zijn zeldzame Playmobil-verzameling ging verloren op de snelweg na een botsing. Maar vrienden, familie en zelfs vreemden zijn te hulp geschoten. Inmiddels heeft Jayden meer Playmobil dan hij eerst had, zo vertelt hij aan het Jeugdjournaal.

De vader van Jayden, John Boluyt, was met zijn kinderen en een vriend op weg naar de beurs voor Playmobil in Veenendaal. De verzameling van zijn zoon zou daar tentoongesteld worden. Door het ongeluk spatte de verzameling over de weg.

“Ik stond daar een beetje huilend achter de vangrail, want het was allemaal, pats, kapot”, vertelt Jayden aan het Jeugdjournaal. Maar er is hoop. Dankzij een inzamelingsactie komen er vanuit het hele land spullen binnen. “Van mij hoeft dat eigenlijk niet, maar ik vind het wel heel aardig.”

Crux

De collectie van Jayden is niet zomaar een collectie. Om specifiek te zijn: het ging vooral om brandweerauto’s en kazernes, soms van wel veertig jaar oud. Op twee dingen na was alles compleet. En daar zit de crux: sommige delen van de collectie zijn zo zeldzaam dat de kans niet groot is dat Jayden alles terug kan krijgen.

Dat is zonde, maar Jayden heeft nu zelfs een aantal dingen toegestuurd gekregen die hij eerst niet in zijn collectie had. “Zoals deze”, vertelt Jayden terwijl hij een rode brandweerwagen in zijn handen houdt. “Die ontbrak eerst en wilde ik al heel lang hebben. En nu heb ik hem gratis gekregen", besluit de 12-jarige tevreden.