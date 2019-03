'Niemand wil samenwerken met de PVV omdat het altijd over tsunami's gaat'

“Niemand wil met de PVV samenwerken want mensen vinden het niet fijn dat u steeds over tsunami’s praat. Het wordt tijd dat u eens een beweging maakt”. Dat zei VVD-lijsttrekker Christophe van der Maat donderdagavond tijdens een verkiezingsdebat tegen PVV-lijsttrekker Alexander van Hattem.

Het debat werd gehouden in de Jumbohal in Veghel en ging over bereikbaarheid. Waar de debatten de afgelopen dagen vooral in redelijk goede harmonie verliepen botste het op het gebied van verkeer opeens tussen enerzijds de PVV en anderzijds alle andere partijen, zonder dat het verkeer zelf direct inzet van de strijd was.

Dicht bij elkaar

Vooral de liberaal Van der Maat probeerde gedecideerd af te rekenen met Van Hattem. Dat was te meer opvallend omdat beide partijen juist op het gebied van bereikbaarheid het dichtst bij elkaar staan. Van der Maat, die ook gedeputeerde van verkeer is, werd ook nu weer door bijna iedereen geprezen om het feit dat er in de afgelopen bestuursperiode veel geld is gestoken in het oplossen van verkeersproblemen. Behalve door Van Hattem die vond dat er nog wel wat meer had mogen gebeuren.

Geouwehoerd

Van der Maat vond die waardering mooi. Toch hij maakt zich grote zorgen. Volgens hem is er veel gebeurd maar wordt er her en der in de provincie ook al “tientallen jaren over oplossingen voor knelpunten geouwehoerd, maar geen schop in de grond gestoken”. “Als de verkiezingen worden gewonnen door partijen die geen prioriteit geven aan mobiliteit is het gedaan met de investeringen in mobiliteit”, aldus de VVD’er.

Van Hattem zei dat mobiliteit voor zijn partij topprioriteit heeft. “Dat klopt”, zei Van der Maat. “U heeft daar ook een aantal moties over ingediend, die ik nooit heb ontraden. Uw partij staat op winst en wordt misschien nog groter. Maar daar hebben we niks aan want ik kan niemand verleiden met u samen te werken”. Suat Kutlu van D66 bevestigde dat meteen: “De PVV roept alleen maar wat, dan hoeven ze niet mee te denken over oplossingen”.

Shocking klem

Tijdens het debat boden het Platform Ondernemend Meierijstad en de gemeente een stuk aan aan de politici. Daarin pleiten ze voor oplossingen voor de verkeersproblemen rond Veghel, waar veel bedrijven die tot de internationale topbehoren in de problemen komen. In Veghel werken meer mensen dan er wonen en die forensen zorgen dagelijks voor files.



"Het zit shocking klem op de wegen in Meierijstad. Als dat niet snel wordt opgelost dan gaat het fout, dan lopen bedrijven schade op". Dat zei Herman Molenaar, voorzitter van het Platform Ondernemend Meierijstad en topman van VanderLande Industries.

Belangrijkste punten zijn een betere doorstroming op de A50 en de N279 tussen Asten en Den Bosch die langs Veghel gaat.