Virgil van Dijk, Patrick van Aanholt en vijf PSV'ers mogen zich opmaken voor EK-kwalificatie

Virgil van Dijk, Patrick van Aanholt en de vijf PSV'ers die in de voorselectie van het Nederlands elftal zaten, zijn door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de definitieve selectie voor de komende twee wedstrijden.

Van Dijk is als aanvoerder eigenlijk een zekerheid in de selectie van Oranje. Koeman schrijft de naam van de Bredase verdediger waarschijnlijk als eerste op. Midweeks liet de captain in de Champions League met Liverpool zien in uitstekende vorm te steken, hij was bepalend in het duel met Bayern München.

Ook Van Aanholt zit vast bij de selectie, al krijgt de defensieve kracht uit Den Bosch weinig speeltijd bij Oranje.

Vanuit Eindhoven melden vijf spelers zich bij Oranje. Doelman Jeroen Zoet, verdediger Denzel Dumfries, middenvelder Pablo Rosario en de aanvallers Luuk de Jong en Steven Bergwijn.

Kwalificatiegroep

Op 21 maart speelt Nederland in De Kuip tegen Wit-Rusland, drie dagen later volgt in de Johan Cruijff ArenA de wedstrijd tegen Duitsland. Naast Wit-Rusland en Duitsland zitten ook Estland en Noord-Ierland in de groep van het Nederlands elftal.

Voor de vijf PSV'ers zit er de hele kwalificatiereeks geen 'thuiswedstrijd' in. De KNVB heeft gekozen voor De Johan Cruijff ArenA en De Kuip als stadions voor de thuiswedstrijden.

"We hebben besloten onze kwalificatiewedstrijden voor EURO2020 in de twee grote stadions van ons land te spelen. Op die manier kunnen zoveel mogelijk fans onze wedstrijden bezoeken. We bewaren natuurlijk goede herinneringen aan het Nations League-duel met Duitsland in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA en de zege op wereldkampioen Frankrijk in een volle Kuip. Ik hoop dat de Oranjesupporters opnieuw massaal naar het stadion komen om ons aan te moedigen. Wij kijken er in ieder geval naar uit", zei Koeman eerder op de website van de voetbalbond.

