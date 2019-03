LIVE: FC Den Bosch moet oppassen voor monsternederlaag, TOP Oss mist penalty

Alle Brabantse clubs komen vrijdagavond tijdens speelronde 29 in actie. Onder meer FC Den Bosch neemt het op tegen NEC, dat al acht duels op rij niet verloren heeft en TOP Oss ontvangt in eigen huis Jong Ajax. Volg hieronder alles LIVE.

TUSSENSTANDEN



NEC-FC Den Bosch 3-0

Den Bosch kwam na elf minuten op achterstand, nadat middenvelder Felida de bal verspeelde, kon Okita na twee instanties binnenschieten. Niet veel later werd het ook direct 2-0 voor NEC. Ndayishimie was veel sneller dan Roman en schoot de tweede Nijmeegse treffer binnen. Nog binnen het halfuur kwam NEC zelfs op een 3-0 voorsprong.

TOP Oss-Jong Ajax 0-0

Na acht minuten kreeg TOP Oss de kans om op voorsprong te komen, maar topscorer Huseyin Dogan schoot een penalty over.

Helmond Sport-Go Ahead Eagles 0-1

Go Ahead had al het beste van het spel en dat werd na een halfuur spelen beloond. De uitploeg kreeg een penalty die enigszins makkelijk gegeven was, maar spits Verheydt wist wel raad met het buitenkansje en zette zo Helmond Sport op achterstand.

Cambuur-Jong PSV 2-0

Na 24 minuten kwam Cambuur op voorsprong. Kevin van Kipperssluis reageerde het snelste na een lange bal van achteruit. Kort voor rust verdubbelde Cambuur de voorsprong. Sam Hendriks maakte de tweede Cambuur-goal.

MVV-RKC Waalwijk 0-1

De ploeg van Fred Grim schoot uit de startblokken en kreeg de eerste kans, maar dat leverde niet meteen een goal op. Maar na iets meer dan een half uur kwam RKC wel op voorsprong. Dylan Seys schoot een voorzet van Sow binnen.

Jong FC Utrecht-FC Eindhoven 1-2

De goal kon aan beide kanten vallen, maar uiteindelijk kwam Eindhoven op voorsprong. Samy Bourard probeerde het van afstand en zag zijn schot op prachtige wijze achter doelman Thijmen Nijhuis eindigen. Na veertig minuten liet Eindhoven de thuisploeg terugkomen. Een voorzet werd binnen getikt door Dragos Albu. Lang bleef Eindhoven niet bij de pakken neer zitten, want na 45 minuten kreeg de ploeg van David Nascimento een penalty en die werd binnen geschoten door Branco van den Boomen.