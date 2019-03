Overzicht Eerste Divisie: FC Den Bosch gaat keihard onderuit, TOP Oss wint dankzij wereldgoal

FC Den Bosch is hard onderuit gegaan op bezoek bij NEC. De ploeg van Wil Boessen verloor met 5-0 waardoor de titel nog verder uit zicht is geraakt. Helmond Sport bleef een negatief record bespaard en TOP Oss-speler Bryan Smeets gaat de wereld over met treffer van eigen helft.

NEC-FC Den Bosch 5-0

Den Bosch gaf de wedstrijd in elf minuten weg. Na elf minuten verspeelde middenvelder Felida de bal, waardoor Okita uiteindelijk kon binnenschieten. Niet veel later werd het ook direct 2-0 voor NEC. Ndayishimie was veel sneller dan Roman en schoot de tweede Nijmeegse treffer binnen. Na 22 minuten maakten de Nijmegenaren zelfs de derde treffer, waarom de wedstrijd toen al in de tas zat.

In de tweede helft ging NEC vrolijk verder, want na 57 minuten lag de vierde treffer alweer in het netje. Opnieuw was het Okita die scoorde. Na 87 minuten maakte Okita niet alleen zijn hattrick compleet, maar daarmee ook de afgang van FC Den Bosch. Met een fraaie stift zorgde de aanvaller voor de vijfde NEC-treffer en daarmee was het dan toch wel gedaan.

LEES OOK:VIDEO: Wereldgoal Bryan Smeets gaat de wereld over, middenvelder scoort van eigen helft

TOP Oss-Jong Ajax 2-1

De thuisploeg kreeg na acht minuten de kans om op voorsprong te komen. TOP Oss kreeg namelijk een penalty, maar topscorer Huseyin Dogan schoot de strafschop over. In het vervolg van de eerste helft kregen beide ploegen wat kansjes, waar bij Jong Ajax op slag van rust de meeste druk uitoefenden. Pas na zeventig minuten kon de eerste goal genoteerd worden. Bryan Smeets zette zijn ploeg op voorsprong.

Niet veel later kon Oss en Smeets weer juichen. De middenvelder schoot werkelijk fantastisch raak vanaf eigen helft. Daarmee leek de overwinning van Oss binnen, maar Jong Ajax kwam direct daarna weer terug in de wedstrijd door 2-1 te maken. Daar bleef het bij en dus zorgde Bryan Smeets er persoonlijk voor dat de drie punten in Oss bleven.

Helmond Sport-Go Ahead Eagles 1-1

Go Ahead had al het beste van het spel en dat werd na een halfuur spelen beloond. De uitploeg kreeg een penalty die enigszins makkelijk gegeven was, maar spits Verheydt wist wel raad met het buitenkansje en zette zo Helmond Sport op achterstand. Opvallend was dat trainer Rob Alflen al na 37 minuut een dubbele wissel doorvoerde, terwijl er geen blessures te zien waren.

Echt effect had dat niet direct, maar toch kwam de geplaagde ploeg uit Helmond na een uur spelen op gelijke hoogte. Een afstandsschot van Bram Zwanen leek houdbaar, maar ging via de doelman van Go Ahead tegen de touwen. Dat bleek uiteindelijk genoeg voor het eerste punt in negen duels voor Helmond Sport. Daarmee voorkwam de ploeg dat er een negatief record de boeken in zou zijn gegaan.

Cambuur-Jong PSV 3-1

Na 24 minuten kwam Cambuur op voorsprong. Kevin van Kipperssluis reageerde het snelste na een lange bal van achteruit. Kort voor rust verdubbelde Cambuur de voorsprong. Sam Hendriks maakte de tweede Cambuur-goal. Een kwartier voor tijd gaf Jong PSV de derde goal weg door verkeerd in te gooien. Daardoor kon Cambuur via Hendriks de derde goal op het scorebord neerzetten. Lennard Daneels tekende nog voor de eretreffer, maar verder kwam Jong PSV niet meer.

MVV-RKC Waalwijk 1-4

De ploeg van Fred Grim schoot uit de startblokken en kreeg de eerste kans, maar dat leverde niet meteen een goal op. Maar na iets meer dan een half uur kwam RKC wel op voorsprong. Dylan Seys schoot een voorzet van Sow binnen. Direct na rust ging er was mis in het hart van de verdediging van RKC waardoor MVV langszij kon komen. Anthony van den Hurk schoot de gelijkmaker tegen de touwen.

Lang bleef het niet gelijk in Maastricht, aangezien RKC-verdediger Melle Meulensteen een afgeslagen voorzet voor zijn voeten kreeg en de bal achter de MVV-doelman wist te krijgen. Zo'n tien minuten voor tijd besliste RKC het duel. Opnieuw was het Dylan Seys die scoorde via een penalty zijn tweede van de avond. Daarna mocht Darren Maatsen lang door met de bal en maakte hij zijn solo vanaf de middellijn keurig af en zette daarmee RKC op een riante 1-4 voorsprong.

Jong FC Utrecht-FC Eindhoven 1-3

De goal kon aan beide kanten vallen, maar uiteindelijk kwam Eindhoven op voorsprong. Samy Bourard probeerde het van afstand en zag zijn schot op prachtige wijze achter doelman Thijmen Nijhuis eindigen. Na veertig minuten liet Eindhoven de thuisploeg terugkomen. Een voorzet werd binnen getikt door Dragos Albu. Lang bleef Eindhoven niet bij de pakken neer zitten, want na 45 minuten kreeg de ploeg van David Nascimento een penalty en die werd binnengeschoten door Branco van den Boomen.

Na een uur spelen kon FC Eindhoven weer juichen en weer was het Samy Bourard die scoorde. De aanvaller schoot een voorzet van Achenteh heerlijk binnen. Daar bleef het bij en daardoor klimt Eindhoven weer wat omhoog en kan het voorzichtig gaan letten op de plekken die recht geven op de play-offs.