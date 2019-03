Ongeluk op A2 van Eindhoven naar Den Bosch, vertraging neemt af

Een ongeluk op de A2 bij Boxtel-Noord zorgde vrijdagmiddag even voor een flinke vertraging van ruim drie kwartier. Een auto knalde tegen de vangrail aan de linkerkant van de weg. Hierdoor moesten twee rijstroken worden afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij.

De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk zorgde voor een file van zes kilometer op de weg van Eindhoven naar Den Bosch. De ANWB gaf aan dat omrijden via Tilburg, over de A58 en A65, sneller was.