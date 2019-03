Alleen groot wonder kan NAC nog behoeden van degradatie na nieuwe nederlaag

BREDA -

NAC weet nog steeds niet wat winnen is in 2019. De Bredase hekkensluiter ging zaterdagavond onderuit tegen FC Utrecht (0-4) en zag concurrent De Graafschap winnen waardoor het gat maar liefst acht punten is geworden met nog evenzoveel wedstrijden te gaan. Degradatie kan nu alleen nog voorkomen worden door een wonder.