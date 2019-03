NAC-superfans liggen wakker van ellende: 'Je wil natuurlijk niet naar de Keuken Kampioen Divisie'

“Het is net of het een stelletje zoutzakken zijn. Het wil niet en het gaat niet!” Bea le Rutte ziet het allemaal met lede ogen aan. “Wij zijn niet eerder weggegaan zoals veel andere supporters, maar het is niet altijd makkelijk om te blijven zitten. Normaal gaan we altijd nog wel naar het supportershome, maar zaterdag waren we heel weer snel thuis.”

Klaarwakker

En daar konden ze de slaap niet vatten. Sandra: “Ik lag gewoon klaarwakker. Heb het hele huis nog schoongemaakt, want slapen zat er niet in.” En ook moeder Bea heeft slecht geslapen. “Op de avond zelf ben je nog wel positief, maar als je dan in bed ligt na te denken, is het moeilijk. Je wil natuurlijk niet naar de Keuken Kampioen Divisie.”

De twee dames zijn vaste gezichten bij NAC-wedstrijden. Ze staan bekend als de ‘pinkies’. En dat komt omdat als het spannend wordt, ze elkaars pink vastpakken. En Sandra heeft de gewoonte om in haar eigen hand te bijten als het echt te spannend wordt. “Dan heb ik echt de tandafdrukken hier in mijn hand staan”, aldus Sandra.



De 'Pinkies'

Het is zwaar

De hoop écht opgeven, hebben de twee nog niet gedaan. Al weten ze dat het heel moeilijk gaat worden. Bea: “Tja, dan moeten we maar weer van vooraf gaan beginnen. Weer met een nieuwe groep en met een nieuwe trainer. En laat de jeugd het dan maar oppakken."

Misschien wel tegen beter weten in probeert Sandra de moed er toch nog in te houden: “Het is zwaar, maar we blijven positief. We hebben nog een aantal wedstrijden te gaan.”