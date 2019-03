Chroom-6: onveilige situatie spuitcabines vliegbasis Woensdrecht door onderhoudsfouten

Op luchtmachtbasis Woensdrecht is door installatie- en onderhoudsfouten aan spuitcabines waar met chroom-6-verf wordt gewerkt een onveilige situatie ontstaan. Er blijken grote hoeveelheden chroomhoudende stof te hebben gelegen op plaatsen waar werknemers zonder beschermende kleding rondliepen, zoals in de kleedruimte rondom de spuitcabine.

Dat bericht Nieuwsuur dat een onderzoeksrapport van Defensie hierover in handen heeft gekregen. Door gebrekkige administratie is niet duidelijk hoe lang de situatie heeft geduurd.

'Grote hoeveelheid stof'

In 2015 wordt, tijdens een inspectie van de spuitcabines door een gespecialiseerd bedrijf, een inspectieluik bij de spuitcabine weggehaald. Daarachter blijkt een grote hoeveelheid stof te liggen, waar chroom-6 in wordt aangetroffen. Meteen worden de spuitcabines ontruimd en stilgelegd.

Bij nader onderzoek blijkt er nogal wat mis te zijn gegaan in het onderhoud en de installatie van de cabines waarin vliegtuigonderdelen worden geverfd. Tot 2015 werd het onderhoud van de spuitcabines steeds door andere bedrijven uitgevoerd.

'Erg geschrokken'

"We zijn daar heel erg van geschrokken", reageert Richard Laurijssen, commandant van het Logistiek Centrum Woensdrecht bij Nieuwsuur. "We vinden veilig werken heel erg belangrijk. Onze mensen moeten hun werk goed doen en ook weer gezond naar huis gaan. Daar hecht ik persoonlijk ook veel waarde aan."

Direct na de ontdekking van de chroomhoudende stof zijn de spuitcabines ontruimd en werd het werk direct stilgelegd. Bij het personeel werden geen urinemonsters afgenomen, wat wel had gemoeten.

'Niet alle processen op orde'

"Als ik dit rapport lees, zie ik allemaal schokkende dingen", vertelt Anne-Marie Snels van vakbond AFMP aan Nieuwsuur. "Terwijl dit zich heeft afgespeeld in de periode dat er al veel bekend was over chroom-6 en dat we een groot probleem daarmee hebben. Toch zie je dat alle processen niet op orde zijn."