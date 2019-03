'PSV was matig tot slecht, maar ook Ajax heeft moeite met het 'maken' van wedstrijden'

"VVV-PSV was een hele matige wedstrijd", blikt Willy terug. "PSV was helemaal niet in goeden doen. Op het moment dat verdedigers zoals Daniël Schwaab heel veel aan de bal bal zijn, gaat het niet goed met PSV. Lange ballen... Denzel Dumfries is niet in vorm en Hirving Lozano helemáál niet. Dan wordt het billenknijpen in Venlo. VVV speelde goed en verdiende een punt. Gelukkig was er die opleving van Lozano. We zijn met heel veel geluk weggekomen daar. Maar als je daarna ziet wat er bij AZ-Ajax gebeurt, is PSV de winnaar van het weekend."

Bekijk de video en lees daarna verder.

'Het was me het dagje wel'

Door de 1-0 zege van AZ op Ajax is het verschil tussen de Eindhovense koploper en de Amsterdamse nummer twee gegroeid tot vijf punten. "Het was me het dagje wel", verzucht René.

Hij vond de zege van AZ op Ajax verdiend. "Na de grandioze wedstrijd in de Champions League tegen Real Madrid heeft Ajax in Nederland op dit moment moeite om wedstrijden te 'maken'", signaleert hij. Hij wijst op de midweekse confrontatie van Ajax met PEC Zwolle. "Die won Ajax ook maar met de hakken over de sloot."

Maar wat PSV liet zien was ook niet best. "Matig tot slecht", knikt René. "De man die het doelpunt maakte, was een van de slechtste spelers bij PSV. Maar Lozano bleef staan en maakte toch met een puntertje die goal. Nu kunnen we met een gerust hart naar Amsterdam afreizen."

'Over en sluiten'

Complimenten hebben Willy en René over voor Willem II. De ploeg van Adrie Koster won dit weekend in De Kuip van Feyenoord. "Dat was top", reageert René. "Willem II was in goeden doen en Feyenoord was wéér minder. Het rommelt een beetje in Rotterdam. Het was een verdiende overwinning voor Willem II, dat keurig in het linkerrijtje staat."

Over hekkensluiter NAC Breda - dat zaterdag met 4-0 kansloos onderuit ging tegen FC Utrecht en concurrent De Graafschap nog verder zag weglopen - zijn de broers kort. "Over en sluiten."