Met de taxi naar de stembus: maar zes mensen maken gebruik van deze service in Waalre

De gemeente kwam met de taxiservice na de discussie in de gemeenteraad over het aantal stembureaus. Waalre heeft er woensdag vier en dat waren er ooit negen. Kees de Zeeuw, fractievoorzitter van D66, vindt dit belachelijk en hoopte een week geleden met een motie te bereiken dat er toch meer stembureaus zouden komen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde tegen.

'Gemeente schiet tekort'

Volgens De Zeeuw betekent dit dat ouderen nu drie uur onderweg zullen zijn om te kunnen gaan stemmen, als ze dat al gaan doen. Hij heeft er zo zijn twijfels bij. “Weet je wanneer de gemeente heeft besloten die taxidienst in het leven te roepen? Donderdag. En hoe? Via Twitter en op haar site. Hoeveel mensen van boven de tachtig zitten er op internet?”

“De gemeente is gewoon tekortgeschoten. Ze vindt het echt niet erg wanneer er zo weinig mensen gaan stemmen. Als partij kunnen wij stemgerechtigden natuurlijk geen alternatief bieden, dat kan verkeerd uitgelegd worden. En voor een kort geding, om alsnog meer stembureaus in te richten, was het vorige week al te laat. Bij serviceflat Eeckenrhode, waar veel ouderen wonen, vroegen ze zich ook al af hoe ze de bewoners naar de stembus krijgen”, klinkt het even boos als berustend uit de mond van De Zeeuw.

LEES OOK: Niet meer stemlokalen in Waalre: 'Ze missen iedere liefde voor het dorp en de inwoners'

De gemeente heeft voor haar inwoners die moeilijk een stemlocatie kunnen bereiken, dus taxivervoer geregeld. Mensen die hiervan gebruik wilden maken, konden zich tot dinsdagmiddag twaalf uur aanmelden. Vijf van de zes mensen die dit hebben gedaan, wonen in de serviceflat. Zij worden woensdagmiddag met een taxi naar het stembureau in gemeenschapshuis De Pracht gebracht.

De gemeente biedt de taxiservice aan, omdat ze het belangrijk vindt dat inwoners hun uw stem kunnen uitbrengen, zo meldt ze op haar website. Een woordvoerster kon niet zeggen of het aantal aanmeldingen mee- of tegenvalt.