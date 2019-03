Vrachtwagen geladen met drank op zijn kant op A59 bij Den Bosch: weg tot 10.00 uur afgesloten

De chauffeur is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn verwondingen lijken mee te vallen. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

'Beladen met drank en parfum'

Rond tien over halftwee ging het mis. De vrachtwagen kwam tegen de vangrail terecht en kantelde vervolgens. De truck zou zijn geladen met drank en parfum.

De vangrail is flink beschadigd over een lengte van zo'n honderd meter. De dieseltank van de vrachtwagen is kapot.

Weg afgesloten

De A59 tussen Den Bosch en Oss is tijdelijk afgesloten vanwege het ongeluk. Verkeer in de richting van Den Bosch kan omrijden via de A50 en de A2. De spits zal hinder ondervinden van de bergingswerkzaamheden.

Op dit moment is de verbindingsweg naar de A2 richting Utrecht weer open. Richting Eindhoven blijft deze nog dicht.