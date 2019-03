Forum voor Democratie vooral in West-Brabant absolute winnaar

Forum voor Democratie verovert in onze provincie vooral het westen. Daar was de PVV altijd al sterk vertegenwoordigd, nu overheerst er de lavendelkleur van Forum. Opvallend is dat in de gemeenten waar Forum de grootste werd bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 lokale partijen de grote winnaars waren. In Rucphen handhaafde de PVV zich op de koppositie.



Woensdrecht

In Woensdrecht werd Forum met bijna 20 procent de grootste partij. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd de lokale partij ABZ de grootste.

Bergen op Zoom

In Bergen op Zoom werd FvD met 16,6 procent van de stemmen ook de grootste. Die gemeente is de woonplaats van FvD-lijsttrekker Eric de Boer en ook twee andere kandidaten die nu vrijwel zeker in het Brabantse parlement komen, wonen in Bergen op Zoom. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was in Bergen op Zoom ook een lokale partij de grootste, namelijk Gbwp.

Roosendaal

In Roosendaal was er een nek-aan-nekrace tussen FvD en VVD, die uiteindelijk werd gewonnen door Forum met 16,1 tegen 15,9 procent van de stemmen. En ook in Roosendaal won bij de gemeenteraadsverkiezingen een lokale partij, namelijk Roosendaalse Lijst.

Steenbergen

In Steenbergen won FvD overtuigend met ruim 21 procent. Vorig jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen wonnen in Steenbergen twee lokale partijen samen bijna de helft van de stemmen.

Moerdijk

In Moerdijk werd FvD ook de grootste met 18.3 procent van de stemmen. Op de voet gevolgd door de VVD. Ook daar scoorden de lokale partijen tijdens de lokale verkiezingen hoog.

In de rest van Brabant werd het Forum ook de grootste in:

Waalwijk,

Tilburg,

Valkenswaard,

Cranendonck,

Geldrop-Mierlo,

Helmond,

Grave.

