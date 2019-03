Onze 5 Weekendtips: een kleurrijke carnavalsoptocht en dartele koeien die weer buiten mogen spelen

Pasar Malam in Eindhoven (vrijdag, zaterdag en zondag

Saté babi, rendang, sayer lodeh of nasi rames. Alleen al bij het horen van de naam Pasar Malam loopt je het water al uit de mond. Zeker als je dit alles ook nog eens afgeblust met een Bintang-biertje. Dit weekend is het Beursgebouw aan de Lardinoisstraat in Eindhoven tijdens de Pasar Malam weer gevuld met de geur van Oosterse gerechten. Daarnaast zijn er bij meer dan tachtig marktkramen ook andere Oosterse producten te koop, zoals tassen, houtsnijwerk, edelstenen en natuurlijk kookboeken. Selamat makan! Vrijdag en zaterdag is de Pasar Malam geopend van 13.00 uur tot en met 22.00 uur. Zondag gaat het Beursgebouw om 12.00 uur open, de Pasar Malam sluit dan om 19.00 uur.





Zaadbommetjes maken in Oisterwijk (zaterdag)

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Hoe kun je aan de natuur zien dat de winterslaap voorbij is? Een boswachter gaat zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur met een groep kinderen tussen 8 en 12 jaar aan de wandel. Hij laat zien dat de natuur, met name de bijen, het moeilijk heeft omdat er steeds minder wilde bloemen en planten zijn. Om de natuur een handje te helpen gaan de kinderen zaadbommetjes maken. Ook handig voor in de tuin of in het park. Het vertrek is aan de Van Tienhovenlaan 44 in Oisterwijk. Leden van Natuurmomenten en OERRR betalen vier euro, voor niet-leden kost de deelname aan de wandeling zeven euro.



Festival ‘Open 2019’ in Bergen op Zoom (zaterdag en zondag)

Wil je weten wat Bergen op Zoom dit seizoen allemaal op cultureel gebied allemaal in petto heeft? Breng dan zaterdag en zondag, tussen 12.00 en 17.00 uur, een bezoek aan de Blokstallen 3. Dit weekend is er buiten, voor en naast het gebouw van alles te beleven op het gebied van sport, spel, optredens en informatiekramen. In de drie zalen van de blokstallen staan continue optredens gepland van Bergse verenigingen en artiesten.



Dartele koeien in Reusel gaan de wei weer in (zondag)

Wil je dartele koeien zien die voor het eerst weer de wei ingaan? Kom dan zondag naar de Fabor Boerderijdag in Reusel. De open dag begint om 11 uur en duurt tot 17.00 uur. Er is van alles te doen op de boerderij, zeker voor de jongste bezoekers. Zo kan er met pasgeboren kalfjes worden geknuffeld. Kinderen die hun overtollige energie kwijt moeten, kunnen terecht op een strokasteel, klimwand of springkussen. Om 15.00 uur is het moment suprême en gaan de koeien van het melkbedrijf Fabrie na de winter voor het eest de wei weer in. Een vrolijk spektakel dat je gezien moet hebben.



De koeien genieten van de eerste keer in de wei.

De Kullekestocht in Molenschot (zondag)

Carnaval, het feest der feesten, ligt al weer ruim drie weken achter ons. Hoog tijd dus voor de Kullekestocht in Molenschot. Zondag trekt vanaf 13.11 uur dé optocht met de leukste en grappige acts door individuelen en duo’s uit heel Brabant door de straten van het dorp. Gezelligheid en leut in het kwadraat dus. Om halfvier is de prijsuitreiking bij de Sint-Annakapel. Kun je niet naar Molenschot komen, volg dan de kleurrijke optocht vanaf 14.11 uur op Omroep Brabant (online, tv en radio).



Kullekestocht 2018: Ut kan aale Kaante op (foto: Karin Kamp)

