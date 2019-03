Michael van Gerwen uitgerekend in oranje Ahoy tegen Raymond van Barneveld

Van Gerwen is wisselvallig tijdens deze Premier League-jaargang. Hij staat na zeven weken op een tweede plaats en won de afgelopen drie wedstrijden maar één keer. Vorige week verkondige Van Gerwen dat hij maar meer moest gaan trainen. "Maar om eerlijk te zijn heb ik dat niet gedaan", zegt Van Gerwen tijdens het persmoment.

“Ik heb natuurlijk wel de Eurotour gespeeld en gewonnen afgelopen weekend, maar maandag heb ik niks qua darten gedaan. Ik heb rustig aan gedaan en ben lekker gaan relaxen met mijn dochtertje.”

Op woensdag gooit Van Gerwen tegen Wright en op donderdag staat de Nederlandse clash met Van Barneveld op het programma. Vorig jaar was dit precies hetzelfde en toen verloor ‘Mighty Mike’ beide partijen. “Slechter kan niet, de stijgende lijn is nu al ingezet”, grapt Van Gerwen nu. “Ik denk alleen dat het publiek liever twee Nederlandse wedstrijden heeft dan eentje. Maar wie ben ik? Ik ben niet van de organisatie. Ik moet gewoon mijn stinkende best doen.”

Ook tegenstander Van Barneveld vindt het jammer dat beide heren tegen elkaar moeten gooien. “We hebben niet echt geluk met de loting”, lacht Van Barneveld. “Maar het is wat het is. Leuk is anders. Het is voor beiden geen fijn gevoel, maar we moeten er professioneel mee omgaan.”

Publiek

Vorig jaar was het publiek op de hand van ‘Barney’. Dat zal dit jaar, met het naderende afscheid van de vijfvoudig wereldkampioen, niet anders zijn. “Het publiek is vaak voor de underdog”, stelt Van Gerwen. “Ik moet daar gewoon goed mee omgaan.”

Van Barneveld weet nog niet zeker of het publiek op zijn hand is. “Van Gerwen komt wel anders binnen natuurlijk. Nu is hij weer de wereldkampioen en we hebben veel aan hem te danken. Hij heeft de kar de laatste vijf jaar getrokken. Dankzij hem zijn alle zenders nog geïnteresseerd. Hij verdient meer respect van het publiek.”

Brabanthallen

Al jaren wordt de Premier League in Ahoy gehouden. Met het afscheid van Van Barneveld is Van Gerwen vanaf volgend jaar de man die de Nederlandse kar moet trekken. Maar dit betekent naar alle waarschijnlijkheid niet dat de topcompetitie naar Brabant komt. "Ja, wie weet? Al denk ik dat er te weinig man in kan. Hier in Ahoy is het wat meer", stelt Van Gerwen.