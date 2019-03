Albert Heijn XL in Eindhoven ontruimd vanwege dreigende situatie

De Albert Heijn XL in Eindhoven is ontruimd (Foto: Sem van Rijssel).

EINDHOVEN -

De Albert Heijn XL in winkelcentrum Woensel in Eindhoven is donderdagavond ontruimd vanwege een dreigende situatie. De politie heeft de voordeur gebarricadeerd met politiewagens. De winkel is dicht.