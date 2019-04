PSV verliest kampioenskraker van Ajax en ziet voorsprong slinken

Beide ploegen begonnen zeer fel aan de wedstrijd. Ajax kreeg na drie minuten de eerste grote kans. Het was PSV-verdediger Nick Viergever die de bal ternauwernood van de lijn wist te halen. De Eindhovenaren probeerden er via de counter snel uit te komen. Dat lukte in het eerste kwartier bij vlagen, maar tot echte kansen kwamen ze niet.

Fortuinelijk

Ajax kwam na 29 minuten op voorsprong. Een indraaiende voorzet van Hakim Ziyech werd door PSV-verdediger Daniel Schwaab in eigen doel gewerkt. Jeroen Zoet leek de bal op te kunnen pakken, maar de Duitse verdediger liep zijn keeper in de weg.

Ook in het vervolg van de eerste helft lukte het PSV niet om tot echte kansen te komen. De drie aanvallers namen Ajax-doelman André Onana niet één keer onder vuur.

PSV had na rust meer de bal dan Ajax en kreeg na 53 minuten de eerste echte grote kans. Hirving Lozano werd diep gestuurd, maar de Mexicaan stuitte op Onana. Even later beging Noussair Mazraoui een overtreding op Angeliño, waar de rechtsback van Ajax na inmenging met de VAR rood voor kreeg. Uit de vrije trap - rond de middellijn - kwam PSV op gelijke hoogte. Luuk de Jong kwam voor Onana en knikte de bal in het lege doel: 1-1.

Penalty

Door die rode kaart kreeg PSV nog meer ruimte dan daarvoor. Het team van Mark van Bommel kreeg ook een aantal kansen om op voorsprong te komen, maar faalde telkens. In de 68e minuut kwam Ajax er snel uit met David Neres en de Braziliaan werd bij de achterlijn naar de grond gewerkt door Schwaab. Ook nu weer kwam de VAR om de hoek kijken en besloot Björn Kuipers alsnog een penalty te geven. Dusan Tadic benutte het buitenkansje en zette zo Ajax met een man minder op voorsprong.

Gesterkt door de bizarre statistiek dat er dit seizoen al zeventien doelpunten werden gemaakt vanaf de 85e minuut, begon het aanvallend wisselende PSV vervolgens met een heuse belegering. Luuk de Jong kopte drie minuten voor tijd voorlangs, maar verder kwamen de bezoekers niet in de bijna acht minuten extra tijd. Ajax wel: Neres zorgde diep in blessuretijd voor een pandemonium op het grootste deel van de tribunes van de Johan Cruijff Arena.