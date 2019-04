Toptalenten 'dolblij' in ruiterklas van Piet Raaijmakers: 'Ik wil groot worden'

Dertien ruitertjes bleven er na een voorselectie over uit meer dan honderd aanmeldingen voor de talentenklas. Allemaal hebben ze hoge ambities. Kampioen worden , liefst wereldkampioen net als Piet Raaijmakers ooit werd.

'Blij met de uitnodiging'

Voor alle deelnemers was de uitnodiging alleen al reden voor enthousiasme. "Thuis heeft niemand iets met paarden, dus ik zou er heel blij mee zijn als ik geselecteerd word", zegt Lois Laros uit Langeweg. Ze rijdt vijf dagen per week en wil graag ver komen in de ruitersport. Maar helaas, Lois zat niet bij de gelukkige vijf die door mogen in het speciale team.

Thomas Driessen (13) uit Oirschot komt uit een familie van paardenliefhebbers. "Mijn moeder rijdt vooral dressuur, maar ik heb besloten dat ik wil gaan springen." Hij hoopt groot te worden in de paardensport, net als Piet Raaijmakers.

Belangrijk dat ze aanwijzingen oppikken

Dat wil ook Isa Adams (12) uit Veldhoven. Ze rijdt dagelijks en nee, last van zenuwen heeft ze niet, laat ze vooraf stoer weten. "Het ging deze keer niet zo goed", zegt ze na afloop teleurgesteld, want ook voor Isa houdt het avontuur met de talentenklas hier op. "Mijn paard ging veel te hard en maakte ook een paar foutjes." Maar als er weer een aanmeldingsronde komt voor een eventuele nieuwe talentenklas dan doet ze vanzelfsprekend weer mee.

"Waar ik vooral naar kijk is, hoe ze omgaan met mijn aanwijzingen", zegt Piet Raaijmakers. Alle ruiters rijden twee keer het parcours en krijgen na de eerste ronde tips van Joep en Piet. "Ik geef eigenlijk maar één aanwijzing en dan wil ik ook dat ze die oppikken, als een tweede natuur."

'Heel blij mee'

Roos van Sprang(12) uit Oirschot hoort bij de geselecteerden die mee mogen doen in de talentenklas. "Ja, daar ben ik heel blij mee", zegt ze met een grote glimlach. Ze gaat voor een grote carrière in de paardensport en hoopt het komend jaar heel veel meer te leren. Dat het een intensief jaar gaat worden vindt ze niet erg. Integendeel zelfs: "Dat is alleen maar leuk."