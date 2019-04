Drie tegentreffers voor Willem II, maar dankzij Alex Isak wint de Tilburgse club van Heracles Almelo

Alex Isak heeft zijn kwaliteiten weer eens getoond in het shirt van Willem II. De spits schoot de Tilburgse ploeg met twee doelpunten en twee assist naar de winst tegen Heracles Almelo (3-4), waardoor het gat met de concurrent voor een plek in de play-offs voor Europees voetbal geslonken is naar twee punten.

Isak was zaterdag natuurlijk al de grote man tegen Fortuna Sittard, toen hij de Tricolores met een penaltyhattrick naar drie punten schoot. Dinsdagavond was de jonge Zweed weer van groot belang. Op slag van rust schoot hij de openingstreffer binnen. Na een goede pass van Pol Llonch kwam Isak in een goede positie om te schieten. Dat deed hij laag en diagonaal, met succes. Hij liet Janis Blaswich kansloos: 0-1.

Het was niet het enige moment in de eerste helft waar Isak zijn klasse toonde. Na een klein kwartier spelen zorgde hij ervoor dat de neutrale toeschouwer even naar het puntje van zijn stoel schoof. Rond de middenlijn kwam Isak in balbezit. Hij snelde langs een paar tegenstanders, de laatste Heracles-verdediger zag de bal aan zijn linkerkant voorbij gaan terwijl Isak zelf de andere kant koos. Er volgde een strakke lage voorzet op maat, maar Vangelis Pavlidis wist de actie van Isak niet te bekronen met een treffer.

Soms oogt het wat afwachtend, veel duels gaat hij niet aan op het moment dat de tegenstander de bal heeft. Maar eenmaal in balbezit schakelt Isak een paar tandjes bij en heeft hij de drive van een jachtdier dat jaagt op zijn prooi. Dat was ook zo op het moment dat hij de bal van Marios Vrousai in zijn voeten kreeg na een klein kwartier spelen in de tweede helft. Hij snelde richting goal, twijfelde niet en schoot via de binnenkant van de paal binnen: 0-2.

Bij de 0-3 kwam Isak niet met zijn naam op het scorebord te staan, wel was hij weer belangrijk. Met een op het oog simpel balletje zette hij Vangelis Pavlidis vrij voor het doel van Heracles. De Griek twijfelde niet en schoot op aangeven van Isak de derde Willem II-goal tegen de touwen. Nadat Brandley Kuwas en Joey Konings het spannend maakten en de stand naar 2-3 tilden, maakte Marios Vrousai kort daarna de 2-4. Op aangeven van, jawel, Isak.

Kort na de 2-4 viel nog de 3-4, via spits Adrián Dalmau. In de vijf minuten blessuretijd vielen geen goals meer, waardoor Willem II uiteindelijk opgelucht en met drie punten van het veld kon stappen.

Play-offs

Door de zege kruipt Willem II steeds dichter naar plaats zeven, die recht geeft op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. Het gat met nummer Heracles Almelo is geslonken naar twee punten. Vitesse is door een gelijkspel tegen AZ geklommen naar plaats zes, maar heeft ook maar twee punten meer heeft dan de Tilburgse ploeg.

Sterkhouder

Isak is één van de belangrijkste spelers van het huidige Willem II. Dat zal zondag tegen Ajax niet anders zijn, maar met Renato Tapia moet trainer Adrie Koster mogelijk wel een andere sterkhouder missen. De middenvelder kwam net als Isak in de winter naar Tilburg en is eigenlijk al niet meer weg te denken uit de ploeg. In de eerste helft moest de international van Peru echter al geblesseerd naar de kant nadat hij een flinke tik had gekregen van Lerin Duarte.