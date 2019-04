'Het is schandalig': Geertruidenberg betaalt niet mee aan memorial voor Poolse bevrijders

Waarom de gemeente de hand op de knip houdt, is niet duidelijk. "We hebben omliggende plaatsen die bevrijd zijn door de Polen gevraagd om een symbolisch bedrag van 1944 of 1945 euro bij te dragen. Alle gemeentes in West-Brabant hebben hieraan gevolg gegeven met uitzondering van Geertruidenberg", zegt Mary Heessels van het fondswervingscomité.



Gewond

Net zoals veel plaatsen in West-Brabant waren ook bij de bevrijding van Geertruidenberg Polen betrokken. Bij een verkenningsmissie op 4 november 1944 raakten twee Poolse militairen ernstig gewond.

Luitenant Edward Rozek raakte gewond bij de bevrijding van Geertruidenberg

"Ze reden in hun Stewart Honey tank vanuit Made op een mijn bij Statendam. Het bloed droop aan de zijde van de tank af. Commandant Rozek en chauffeur Narolski waren er erg slecht aan toe. Ze hebben daarna nog bijna twee jaar in het ziekenhuis gelegen", aldus amateur-historicus Bas Zijlmans (84) uit Geertruidenberg.

Offers

In zijn boek 'Lokale Oorlogsfragmenten 1940-1945' doet Zijlmans uitgebreid verslag van het drama dat zich in Geertruidenberg voltrok. "Ik vind deze mensen echte helden. Ze werden na de oorlog vaak miskend maar ik denk dat we deze mensen ongelofelijk dankbaar moeten zijn voor wat ze voor ons betekent hebben."

Amateurhistoricus Ben Zijlmans uit Geertruidenberg

De ereburger van Geertruidenberg heeft er daarom geen goed woord voor over dat zijn gemeente niet bijdraagt aan het Maczek Memorial. "Schandalig, ik vind dit zeer betreurenswaardig. Mensen vergeten snel. Ze weten niet precies wat er is gebeurd, het begrip ebt weg."

"Het gaat maar om kleine bedragen", benadrukt Mary Heessels. "Gelukkig hangt de start van de bouw er dus niet van af. We zoeken nog wel sponsoren voor het resterende bedrag van veertig duizend euro. Dat hebben we nodig voor de afwerking van het museum."

Bouw snel van start

Naar verwachting geeft de gemeente Breda deze week nog groen licht voor de realisatie van het Maczek Memorial. Niemand heeft bezwaar gemaakt tegen het bouwplan. Eind deze maand moet de schop de grond in. De openingsdatum staat gepland op 29 oktober. Dan is het precies 75 jaar geleden dat Breda door de Polen bevrijd werd.

Generaal Maczek Memorial

Heessels: "Het wordt nog spannend of we dat gaan halen maar het belangrijkste is dat het er gaat komen." Desgevraagd had gemeente Geertruidenberg nog geen verklaring voor het niet toekennen van de subsidie. "We zoeken het uit", aldus een woordvoerder.