Welke leuke dame zat er in de nek van Enrico tijdens het concert van Snollebollekes?

Enrico Timmermans uit Woubrugge is op zoek naar 'de leuke vrouw' die afgelopen weekend tijdens het concert van Snollebollekes in de GelreDome in zijn nek zat. Pas toen hij de foto’s van die avond terugzag en hij goed zag wie er nou eigenlijk in zijn nek zat, besefte Enrico pas hoe leuk hij de vrouw vond. Maar toen was het al te laat. Hij weet niks van haar, behalve dat hij haar wil ontmoeten.

De zus van Enrico, Kirsten Timmermans, helpt hem zoeken. Ze was afgelopen weekend met haar broer mee naar het concert van Snollebollekes. Het viel haar al op dat Enrico en de vrouw al eventjes met elkaar stonden te praten. “Op een gegeven moment kwam het nummer ‘Sex Met Die Kale’. Enrico is kaal, dus de vrouw vroeg of ze in zijn nek mocht”, vertelt ze. Toen maakte Kirsten een foto van de twee.

'Normaal vertelt hij nooit gelijk dat hij een vrouw leuk vindt'

“De avond zelf vertelde hij mij niks over de vrouw. Pas toen hij later de foto zag, zei hij dat hij de vrouw wel erg leuk vond. Normaal zegt Enrico nooit gelijk dat hij een vrouw leuk vindt. Dat doet hij altijd pas later, als hij een relatie heeft.”

Kirsten concludeert hieruit dat haar broer de vrouw wel erg leuk vindt. “Enrico vroeg mij zelfs om hem te helpen zoeken. Toen heb ik een oproepje op de Facebook van Snollebollekes geplaatst, maar helaas hebben we hier nog geen reactie op.”





'Waarschijnlijk uit omgeving Eindhoven'

Kirsten zegt dat ze denkt dat de vrouw uit omgeving Eindhoven komt. “Mijn broer is fan van Feyenoord. Op een gegeven moment werd het liedje 'Sweet Caroline' gezongen. Enrico zong op dat moment de Feyenoord-versie van het nummer. Toen zei de vrouw: ‘Je kunt beter over PSV zingen!’.”