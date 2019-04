Brabantse bootjes kiezen weer het ruime sop: 'Morgen mag hij zwemmen'

"Het Kriebelt", klinkt het uit de mond van André Huizinga uit Eindhoven. Hij is donderdag op de werf druk met een verfroller in de weer om een beschermingslaag aan de onderkant van zijn zeiljacht aan te brengen. "Ik had eigenlijk vorige week al klaar willen zijn maar de temperatuur werkte niet mee. Nu is het eindelijk zover."

Ook Hetty en Tom van Wolden uit Tilburg kunnen haast niet wachten om uit te varen. "Alle stagen zijn vervangen en alle lakens en dekens zijn weer aan boord. Vanaf morgen gaan we heerlijk zeilen. Hier langs de Biesbosch en via Dordrecht naar Zeeland, vertelt Hetty."

"Ik heb er ook zin in, alleen valt het weer nog wat tegen", vindt echtgenoot Tom. "We waren namelijk de Middellandse Zee gewend. Daar hebben we na mijn pensionering vijftien jaar rondgevaren. Afgelopen zomer is de boot teruggekomen hier in Drimmelen."



Vorig seizoen

Jachthaven Biesbosch behoort tot de grootste pleziervaarthavens in Europa met ruimte voor veertienhonderd boten. Officemanager Maarten Voskuil: "Je ziet dat zodra de zon zich laat zien, booteigenaren meteen gaan klussen. Over een week ligt het hier helemaal vol."

"Mensen kruipen uit hun schulp", valt Marc-Jan Witte hem bij. De eigenaar van botenverhuur 'De Biesbosch In' haalt ondertussen de hogedrukspuit nog maar eens flink langs een van zijn sloepen. "Deze gaat zo het water in en dan zijn we klaar ervoor. Eens kijken of we vorig seizoen kunnen evenaren."

"Het begin is in ieder geval goed en de vooruitzichten zijn ook goed", aldus schipper Imko Froom uit Zutphen. Het klinkt voor Eindhovenaar André Huizinga als muziek in zijn oren: "Die van mij mag morgen het water in en dan gaat hij weer zwemmen."