Luuk de Jong kopt PSV op voorsprong tegen PEC Zwolle [LIVE]

Na een rommelige beginfase, waarin PEC Zwolle liet zien niet alleen te willen verdedigen in Eindhoven, heeft PSV het initiatief te pakken. Na mogelijkheden voor Denzel Dumfries en Luuk de Jong zakken de bezoekers wel steeds verder in. PSV dringt aan, in minuut 24 is het raak. Luuk de Jong kopt - volledig vrijstaand - raak vanuit een corner. PEC Zwolle-goalie Mickey van der Hart, kort voor de tegentreffer belangrijk met twee reddingen, is kansloos op de inzet van De Jong.

Tien minuten voor rust kan Hirving Lozano PSV op een marge van twee brengen. Gaston Pereiro gaat niet voor eigen succes en legt goed breed op de Lozano, de Mexicaan schiet vervolgens voorlangs.

Titelstrijd

PSV ging zondag onderuit tegen concurrent Ajax, waardoor de spanning in de titelstrijd weer volledig terug is. De Eindhovense club heeft echter alles nog in eigen hand. Zeven keer winnen en PSV is kampioen. Die reeks aan overwinningen moet beginnen in eigen huis, tegen PEC Zwolle.

Van Bommel heeft in zijn basisploeg ruimte gemaakt voor Gaston Pereiro. In vergelijking met de wedstrijd tegen Ajax is hij de enige nieuwe naam bij de eerste elf, Michal Sadílek verhuist daardoor naar de bank.