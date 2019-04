Maak kennis met de nieuwe natuurvlogger van Omroep Brabant

Ook in het buitenland is Tim actief in de natuur (foto: Tim Visser).

"Al van jongs af aan houd ik van buitensporten zoals hiken, mountainbiken en buiten zwemmen. Sinds een paar jaar ben ik me ook steeds meer gaan verdiepen in de natuur. Hoe meer je leert over hoe de natuur in elkaar steekt, hoe interessanter het wordt om in de natuur te zijn."

Uitdaging

Via de Instagram- en Facebook Stories van Omroep Brabant kon het publiek afgelopen week kiezen wat de 32-jarige Tim in zijn eerste vlog zou gaan doen: een natuurfilm over de zandbij maken, of een voettocht van Eindhoven naar Den Bosch maken.

Het publiek koos voor de laatste optie, dus begon Tim dinsdag 2 april aan een enorme wandeltocht door onze provincie. "Een uitdaging, iets wat ik al langere tijd wilde doen", zegt hij over de keuze van het publiek. Het werd hem tijdens de tocht niet makkelijk gemaakt. Onderweg liep Tim door een flinke onweersbui waardoor hij genoodzaakt was om even te stoppen met filmen.

Natuurvlogs

Vanaf vandaag komt er iedere twee weken op zondag een natuurvlog van Tim op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant. Via de Stories op Instagram en Facebook kan het publiek meebepalen wat hij filmt." Met de vlogs voor Omroep Brabant wil ik meer mensen de natuur in krijgen. Ik wil zelf ook uitdagingen aangaan en dingen uitproberen die ik nog nooit heb gedaan. Denk aan het bouwen van een ondergrondse buitenoven of het filmen van raven die op een dood kadaver afkomen. We gaan mooie dingen doen!”

Benieuwd naar de eerste natuurvlog van Tim Visser? Bekijk de video hieronder! Op zondag 21 april komt de tweede vlog online.