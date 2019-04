Oud-gemeenteraadslid Mpanzu Bamenga ontmoet Barack Obama, ‘ik heb al een paar vragen’

Mpanzu Bamenga ontmoet Barack Obama in Berlijn.

Oud-gemeenteraadslid van Eindhoven Mpanzu Bamenga (33) is zaterdag de gelukkige die Barack Obama de hand mag schudden. Met 300 andere ‘jonge leiders’ wordt hij verwacht in Berlijn en mag hij vragen stellen aan de oud-president van Amerika.

“Ik wil graag weten wat hij anders zou doen als hij alles opnieuw kan doen. En ik wil vragen waar ik zelf mee worstel aan hem stellen,” zegt Bamenga vrijdagochtend in Wakker! op Omroep Brabant radio.

Boeken

De Eindhovenaar heeft alle boeken van Obama gelezen en gaat deze nog eens doornemen voor zaterdag. “Misschien bedenk ik dan nog een paar vragen.”

Werkzaamheden

Bamenga is uitgenodigd in Berlijn om onder andere zijn werkzaamheden. Zo probeert hij op een positieve manier een bijdrage te leveren aan de samenleving door zijn werkzaamheden als vrijwilliger en was hij gemeenteraadslid.