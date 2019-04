'Als dromen mag, dromen we van PSV': Feest bij RKSV Heeze na bereiken KNVB Beker

Het is feest bij de mannen van voetbalclub RKSV Heeze. Het eerste elftal plaatste zich afgelopen week voor de halve finale van de districtsbeker en verdiende daarmee een ticket voor deelname aan de grote KNVB Beker. ‘Als dromen mag, dromen we van PSV.’

De slingers konden uit na een 6-0 zege op Waspik. Het is de eerste keer dat RKSV Heeze zo ver kwam in de districtsbeker. “Ik heb het feestje zelf niet mee kunnen maken, want ik moest vanwege mijn werk meteen naar huis. De rest van de ploeg heeft ’t zeker laat gemaakt en goed gevierd”, aldus speler Tom Krieckaert bij Sportlunch op Omroep Brabant Radio.

Mijlpaal

Krieckaert meent dat het bereiken van de halve finale mooier is dan deelname aan Nederlands grootste bekertoernooi. “Dat is pas volgend seizoen en je moet maar zien wat het vervolg gaat brengen. De halve finale is een mijlpaal voor de club. Zo ver zijn we nooit gekomen bij RKSV. Ik heb me bovendien laten vertellen dat we eerst twee kwalificatierondes tegen andere amateurclubs moeten spelen voordat we echt in de pot komen met de interessante balletjes.”

PSV-droom

Maar goed: filosoferen over de toekomst is natuurlijk allerminst verboden. “De Graafschap lijkt me wel mooi om tegen te komen. Haha, nee, dat is natuurlijk flauwekul. Vorig jaar was er een amateurclub op hetzelfde niveau als wij die de kwalificaties overleefde en thuis Ajax lootte. Daar kun je alleen maar van dromen. We snappen ook wel dat die kans heel klein is, maar als dromen mag, droom ik van PSV. Hopelijk loopt het hele dorp daar voor uit.”

“Of de terreinknecht de komende tijd extra z’n best moet doen? Ach: ons veld ligt er altijd prachtig bij en de kleedkamers moeten we zelf schoonmaken. Maar we zorgen dat het er hartstikke representatief uitziet mocht het zover komen, hoor. Klink ik als een echte profvoetballer? Ja, mediatraining krijgen we bij de RKSV ook, haha!”