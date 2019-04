Waar is de antieke ANWB-wegwijzer van de Singel in Baarle-Nassau?

Vanuit het gemeentehuis was de wegwijzer goed te zien. Nu is die verdwenen.

De antieke ANWB-wegwijzer van de Singel in Baarle-Nassau die sinds twee weken is verdwenen.

Eerst werd er gedacht dat het een 1 aprilgrap was, maar de antieke wegwijzer van de Singel in Baarle-Nassau is nu al twee weken zoek. De wegwijzer staat er al sinds 1997, maar het is een mysterie waar die nu is. “We hebben een rondvraag gedaan bij verschillende partijen, maar niemand weet iets”, zegt Jeroen Leemans, woordvoerder van de gemeente Baarle-Nassau.

Eind maart ontdekte een medewerker van de gemeente dat er iets miste op de Singel. “De wegwijzer was weg rond 1 april, dus we gingen ervan uit dat het een grap was. Maar intussen is de paal al twee weken weg.”

'Ze hebben flink moeite gedaan'

Leemans vertelt dat de paal eind jaren 90 verankerd in de grond moest zitten. “De wegwijzer zit dus enorm stevig in de grond. De mensen die hem uit de grond hebben gehaald moeten flink moeite hebben gedaan om de paal mee te kunnen nemen.”

Opvallend is dat de mensen de stenen daarna weer netjes terug hebben gelegd. “Als je de wegwijzer weghaalt, zit er een enorm gat in de grond. Nadat ze de paal weg hadden gehaald, hebben ze het gat weer keurig dicht bestraat”, laat Leemans weten.

Aannemers en provincie weten van niks

Omdat het zo netjes was dicht gestraat, ging de gemeente ervan uit dat dit was gebeurd door de aannemers waar ze mee samenwerken. “Het zou goed kunnen dat het een misverstand van de aannemers was geweest bij de bestrating. Toen we vroegen of er misschien iets per ongeluk mis was gegaan, wisten ze van niks.”

Ook zijn ze bij de provincie nagegaan of zij iets meer wisten. De wegwijzer stond namelijk op een knooppunt van de twee provinciale wegen N260 en N639. Dit leverde helaas ook niets op.

Eyecatcher

Leemans noemt de situatie ‘vreemd en bijzonder’. “De klassieke ANWB-paal was een echte eyecatcher. Het is een bepaalde aankleding van de openbare ruimte en iets gemeenschappelijks, dus de paal hoort er gewoon te staan.”

Daarom doet de gemeente nu een brede oproep om de wegwijzer terug te krijgen. Ze vragen mensen die iets meer weten over de mysterieuze verdwijning van de wegwijzer te mailen naar info@baarle-nassau.nl of te bellen naar 14013.