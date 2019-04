De vertraging is meer dan een uur. (Foto: Omroep Brabant)

Op de A27 van Breda naar Gorinchem staat woensdagochtend tussen Geertruidenberg en Werkendam een flinke file. De vertraging was rond kwart voor acht volgens de ANWB bijna anderhalf uur.

In verband met een ongeval was de linkerrijstrook van de weg korte tijd afgesloten. Even voor acht uur werd de weg weer vrijgegeven.