Johan Vlemmix over einde sekpoppenrel: 'Fantastisch gesprek met Patries, alles is uit de lucht'

Met de champagne nog op tafel kan Johan Vlemmix woensdagochtend weer opgelucht ademhalen: de strijdbijl tussen hem en Patricia Paay is begraven. Na een maandenlange ruzie die al snel bekend stond als ‘de sekspoppenrel’, gaan de twee sinds dinsdagavond weer als vrienden door het leven. “Dit is beter voor ons allebei.”

De ruzie tussen Vlemmix en tv-persoonlijkheid Patricia Paay ontstond toen Vlemmix aankondigde een sekspop te maken van ‘La Paay’. Die pikte dit niet en stapte naar de rechter. Vele maanden en beschuldigingen over en weer verder, sloten de twee dinsdag een deal: Johan Vlemmix doneert 2000 euro aan het goede doel en daarmee is de zaak afgedaan.

‘Fantastisch gesprek’

“Patricia is gisteren op bezoek geweest bij mij thuis, samen met haar man en advocaat”, vertelt Johan Vlemmix. “Ik zit hier nog aan de keukentafel met de glazen op tafel. We hebben een ontzettend gezellig gesprek gehad. Echt fantastisch."

Vlemmix neemt geen slecht woord meer in de mond over Paay, met wie hij tot dinsdag nog flink in de clinch lag. "Het was echt leuk. Haar advocaat heeft heel goed bemiddeld. En ook haar ontzettend aardige man. Ze zijn echt een leuk stel. Alles is uit de lucht, en het geld van de schadevergoeding gaat naar het goede doel.”

‘Niemand is meer zuur’

Johan heeft het over de schadevergoeding die hij van de rechter moest betalen aan Patricia Paay. Maar dat geld komt dus na goed overleg tussen de twee kemphanen op de rekening van de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). “Dat was het idee van Patries”, geeft Vlemmix toe. “En dat vond ik wel een heel erg mooie manier om de ruzie op te lossen.”

“Op deze manier is er voor niemand gezichtsverlies”, gaat hij verder. “En het was voor mij duidelijk dat het Patricia dus ook niet om het geld te doen was.” Binnenkort zal Vlemmix de cheque van tweeduizend euro aan stichting KiKa overhandigen. “En dan laten we het echt achter ons. Dan is niemand meer zuur en het belangrijkste: we maken geen ruzie meer.”