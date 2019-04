Van je tent vol water, tot je auto kwijt. Deze tips helpen je op Paaspop

1. Neem een vlag (of twee) mee

Ideaal om je vrienden in een mensenmassa te herkennen als je even naar het toilet bent of drinken gaat halen. Ook handig om aan je tent te hangen zodat je je stekkie terug kunt vinden.

2. Onthoud waar je je auto parkeert

Hiermee voorkom je een speurtocht aan het einde van het festival.



Foto: Gert-Jan Kusters

3. Neem plastic afdekzeil mee

In de bouwmarkt of kampeerwinkel vind je voor een paar euro plastic afdekzeil. Koop er twee. Één zeil leg je onder je tent als bescherming tegen de vochtige ondergrond. De andere kun je over je tent heen trekken zodat je tent waterdicht blijft in geval van regen.

4. Haal al je overbodige pasjes uit je portemonnee en sleutels die je niet nodig hebt van je sleutelbos

Wat je niet bij je hebt, kun je ook niet kwijtraken. Maar vergeet niet je pasje van de zorgverzekering en ID-kaart.

De camping van Paaspop komt met een zwemparadijs (foto: Organisatie Paaspop).

5. Maak een back-up van je telefoon, zet de helderheid van je scherm naar beneden en schakel batterijbesparing in.

Maak een back-up van de bestanden op je telefoon voor het festival. Je zal niet de eerste zijn die z’n telefoon verliest en daarmee ook al z’n vakantiefoto’s. Om de batterij langer mee te laten gaan, kun je de helderheid van je scherm naar beneden zetten, alle apps afsluiten en de spaarstand inschakelen. Je telefoon in vliegtuigstand zetten is ook effectief, maar dan kan niemand je meer bereiken.

6. Neem een grotere tent mee dan het aantal personen waarmee je bent

Op elke tent staat voor hoeveel personen de tent geschikt is. Maar waar laat je dan je bagage? Neem altijd een iets grotere tent mee dan het aantal personen die erin bivakkeren. Ben je met twee personen? Neem dan bijvoorbeeld een tent voor drie mee.

De modderchaos was een domper op een mooie dag



7. Bedenk goed waar je je tent neer zet

Zet je tent niet in een kuil of op een lager gelegen stukje van de camping. Je zult jezelf dankbaar zijn als het onverwacht gaat regenen. Ga ook niet te dicht bij de toiletten en bosjes staan. De toiletten zullen gaan stinken en bosjes worden regelmatig als toilet gebruikt. En denk aan de looproute. Niets vervelender dan dronken mensen die over je tent vallen.

8. Laat je scheerlijnen en haringen opvallen

Menig kampeerder herinnert zich maar al te goed het gevoel van een haring die je voet open haalt. Hier kun je jezelf makkelijk voor beschermen. Knip een plastic fles af en zet deze over de haring. De scheerlijnen van je tent kan je laten opvallen door er fluorescerende tape omheen te doen of lampjes aan te hangen. Ziet er ook nog eens gezellig uit!

9. Leer jezelf van tevoren hoe je die ‘handige’ pop-up tent op moet vouwen.

De beste uitvinding van de festivalcamping is misschien wel de ‘pop-up tent’. De tent die je in de lucht gooit en zichzelf binnen drie seconden ontpopt tot jouw Paaspop villa. Ideaal als je aankomt op de camping en je jezelf zo snel mogelijk naar het festivalterrein wilt begeven. Maar vergeet niet dat je deze tent op zondag ook weer in dat kleine hoesje moet vouwen...

10. Geniet!

Zing, dans en lach.