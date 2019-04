Iedereen bij Tilburg Trappers gelooft in een vol Koning Willem II Stadion: 'Het gaat lukken'

Tilburg Trappers verloor vanavond zijn eerste halve finale in de Oberliga tegen Herner EV met 3-1. Opnieuw was het IJssportcentrum in Tilburg met 3.000 bezoekers uitverkocht. De Trappers dromen inmiddels groter. Een wedstrijd in het voetbalstadion van Willem II. Maar is dat wel realistisch? “Dat gaat ons lukken.”

Supporters, spelers, voorzitter; wie je ook spreekt op vrijdagavond in Tilburg, iedereen ziet het plan om in de winter een wedstrijd te spelen in een voetbalstadion enorm zitten.

“In Duitsland en Canada spelen ze de winterclassic. Wij waren begin dit jaar te gast in Keulen”, zegt voorzitter Ron van Gestel. “Het ijshockeyveld ligt dan in het midden met witte matten eromheen. Er zaten 47.000 duizend inwoners in het stadion. Het was echt fantastisch.”

Goed voor Trappers en Willem II

Supporters zien het ambitieuze plan van voorzitter Van Gestel ook helemaal zitten. “Super gaaf. Het is goed voor het aanzien van de Trappers, Willem II en de stad. 15.000 man voor een ijshockeywedstrijd, dat zou toch fantastisch zijn.”

Kees van Gorp is ook enthousiast, maar is kritisch naar de haalbaarheid. “Ik vraag me af of je de wedstrijd nog goed kan zien als je helemaal bovenin zit. Je speelt bij ijshockey wel op een kleiner veld. Ik denk dat je de wedstrijd het beste ziet in een ijshockeystadion.”

Feestje

Grote vraag blijft ook of de Tilburg Trappers het stadion wel vol kan krijgen. Van gestel twijfelt daar niet aan. “Dat gaat echt wel lukken. Dit is iets unieks en mensen komen echt wel op speciale dingen af. Dat probleem zie ik niet zo.”

Ook supporter Wilco de Kroon gelooft dat er genoeg mensen afkomen op de speciale ijshockeywedstrijd. “Daar geloof ik wel in. Als je ziet wat voor een feestje hier wordt gehouden als de Trappers spelen, dan denk ik dat het Koning Willem II Stadion ook wel vol komt.”

Vol vertrouwen

Ook speler Ivy van den Heuvel was vol vertrouwen over het vol krijgen van het stadion. “Waarom zou het ons niet lukken om dat stadion vol te krijgen? Omdat voetbal een grotere sport is? Volgens mij is elke sport in Nederland kleiner dan voetbal. In Tilburg laten wij zien dat we er echt toe doen."