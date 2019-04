900 mensen nemen afscheid van om het leven gebrachte Ger van Zundert

Familie en vrienden van Ger van Zundert namen zaterdagmiddag massaal afscheid van de Bredanaar. Er waren ruim negenhonderd mensen aanwezig bij de uitvaart. De 49-jarige Van Zundert kwam deze week op een gewelddadige manier om het leven. Hij overleed nadat hij in brand was gestoken.

Bedrukte gezichten bij de mensen die vlak voor ze het terrein op gaan nog een peuk rookten bij de ingang. Sommigen hadden een losse roos in hun hand, anderen een heel boeket. De plechtige ceremonie werd gehouden in een van de aula's van uitvaartcentrum Zuylen aan de Tuinzigtlaan in Breda.

De opkomst was groots te noemen. Er kwamen zoveel mensen hun respect betuigen aan Van Zundert dat er een tweede zaal moest worden gebruikt. Daar konden zo'n 150 mensen de dienst op schermen volgen.

Bizarre dood

Van Zundert werd maandag in brand gestoken in een garagebox aan de Sparrenweg in de Bredase wijk Tuinzigt. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen. Niet lang daarna meldde Janie H. zich op het politiebureau. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. Van Zundert en H. hadden al jarenlang een zakelijk conflict.

Er zouden nog twee mannen aanwezig zijn geweest toen Van Zundert in brand werd gestoken. Zij zijn nog niet gepakt.

