Twee uur wachten om met je huisdier op de foto te kunnen

Blije baasjes na de professionele fotoshoot voor huisdieren in Breda (Foto: Collin Beijk)

Professionele fotoshoot voor huisdieren bij Intratuin in Breda (Foto: Collin Beijk)

Fotoshoot voor huisdieren zorgt voor lange wachtrijen en veel gekwispel in Breda

Het was zaterdagmiddag lang wachten voor veel huisdiereigenaren, maar dan kregen ze als beloning wel een portretfoto van hun trouwe viervoeter. De gratis foto's werden gemaakt door een professionele huisdierenfotograaf. Dat liet Breda zich geen twee keer zeggen en dus liepen de wachttijden op tot wel twee uur.

De rij met honden en baasjes liep letterlijk van het magazijn van het tuincentrum tot de tuinplantenafdeling. Hoewel sommige mensen toch wel een beetje baalden van het lange wachten, verdween het gezucht bij het zien van het resultaat.

"Ik laat gelijk wat kleine pasfoto's afdrukken, dan kan ik straks kerstkaarten maken met de hond erop voor de familie", vertelt het baasje van de golden retriever Rambo. Naast de kleine gratis foto's, bestellen veel baasjes ook meteen grote afdrukken, soms met lijsten er omheen.

Een andere hondeneigenaar vertelt dat ze de hond wil naschilderen. "Dat wordt wel een flinke uitdaging dat naschilderen, maar daarom wil ik haar ook graag goed liggend of zittend op de foto." Het vrouwtje maakt zich wel een beetje zorgen dat haar hond niet zo goed stil blijft liggen.

Cavia's

Tussen alle honden verschijnen er ineens twee kleine mandjes. Daarin zitten twee cavia's. De twee baasjes willen ook samen met de diertjes op de foto. "Nee, het komt inderdaad niet vaak voor dat we samen met ze op de foto kunnen", zegt ze. De eigenaresse is zo blij met de foto's dat ze de hele serie koopt.

"We krijgen echt alles voor de camera. Het gaat echt van schaap, geit, goudvis, tot cobra's en leguanen. Je kunt het zo gek niet bedenken of ik heb het wel gefotografeerd", vertelt fotograaf André Zuijdam. In Breda zijn het echter vooral heel veel honden, van klein tot groot.

Passie

Zuijdam fotografeert al zeventien jaar huisdieren. "Een echt geheim is er niet om dieren goed op de foto te zetten. Enthousiasme, dierenliefde, passie en goede apparatuur." Hij reist vanuit Friesland elke dag door het land voor dit soort fotoshoots.

Hoewel het extreem druk lijkt, blijft de Fries rustig en zegt hij dat deze drukte dagelijkse kost is. "Normaal doe ik het in mijn eentje, toevallig heb ik vandaag hulp van mijn zoon."