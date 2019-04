Weet Willem II opnieuw te winnen van PEC Zwolle? [LIVE]

Het is de vijftiende keer dat Willem II en PEC Zwolle het in de eredivisie tegen elkaar opnemen. Eerder deze competitie wonnen de Tilburgers in het noorden met 2-3.

De eerste tien minuten gebeurt er weinig op het veld. Het balbezit is voor Willem II dat bijna alle duels op het middenveld wint, maar goede kansen komen er niet uit.

De eerste grote kans van de wedstrijd is voor Isak. Hij schiet na 17 minuten spelen tegen keeper Mickey van de Hart op. Willem II krijgt een corner, opnieuw stuit Isak bij zijn kopkans op de goalie van Zwolle.

De wedstrijd is nu eindelijk een beetje los. Op 25 meter voor de goal krijgen de Tilburgers iets later een vrije trap. Marios Vrousai schiet onder de muur door, maar weer redt de doelman van Zwolle zijn ploeg. Ook Zwolle krijgt wat kansen, met name via vrije trappen.

Trainer Adrie Koster moet noodgedwongen binnen een half uur wisselen. Vrousai gaat er geblesseerd uit, hij wees naar zijn linker bovenbeen, Damil Dankerlui vervangt hem. Ook Zwolle heeft een vroege wissel uitgevoerd. Vanwege een blessure is Namli vervangen door Thy.

Historie

De vertrokken Fran Sol was vorig jaar bij het duel tegen Zwolle de grote man. Als Willem II weer wint houdt de ploeg zicht op de play-offs voor Europees voetbal. Met de aan de lopende band scorende Isak in het team, moet het lukken om de punten thuis te houden.

Bij Willem II staat Tapia weer in de basis. Hij ontbrak de vorige wedstrijd door griep. Oud-Willem II'er Darryl Lachman die twee seizoenen in Tilburg speelde, start bij Zwolle in de basis.