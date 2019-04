Acteur Gaston van Erven van Medisch Centrum West en Vrienden voor het Leven overleden

Acteur Gaston van Erven, bekend van Medisch Centrum West en Vrienden voor het Leven, is vrijdag plotseling overleden. Hij is 75 jaar geworden. Dat heeft de familie laten weten. De in Goirle geboren toneel- en televisieacteur speelde in verschillende bekende series en films. Ook stond hij op de planken met bekende toneelverenigingen als Het Nationale Toneel, die destijds vaak in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag speelden. Hij overleed in zijn woonplaats Den Haag.

Hij was in tal van klassiekers te zien, onder andere op de Nederlandse en Belgische televisie. Eind jaren tachtig was Van Erven in de tv-hit Medisch Centrum West te zien als de sjoemelende ziekenhuisbaas Walter de Bak. Begin jaren negentig speelde hij meneer Veenstra in Vrienden voor het Leven en won daarmee met het ensemble de Televizier-Ring. Medio jaren negentig belandde hij in Onderweg naar Morgen als Jan Reitsema.

Zijn laatste rol was die van burgemeester in de televisiefilm Nooit te oud voor omroep Max in 2013, een speelfilm over ouderen in een zorgcentrum. Ook was hij verbonden aan het Groot Limburgs Toneel.