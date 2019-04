De schnabbels van Yvon Jaspers moeten beter in de gaten worden gehouden door KRO-NCRV

KRO-NCRV is onvoldoende zorgvuldig geweest bij het beoordelen van de nevenfuncties van presentatrice Yvon Jaspers uit Boxtel. Tot die conclusie komt het Commissariaat voor de Media, dat onderzoek heeft gedaan naar de programma's Boer zoekt vrouw en Onze boerderij. Jaspers is naast presentatrice van de boerenprogramma's actief bij veevoedersbedrijf ForFarmers.

De waakhond vindt dat niet transparant is op grond van welke overwegingen KRO-NCRV de nevenfunctie van Jaspers heeft goedgekeurd. "Gezien de raakvlakken met de programma's die door Yvon Jaspers worden gepresenteerd, was er alle reden om hier zorgvuldig op toe te zien."

LEES OOK:Bijbaan van Yvon Jaspers onderzocht, presentatrice al drie jaar in dienst bij veevoederbedrijf

'Kwetsbaar'

Door dat niet te doen, hield de omroep zich niet aan de Mediawet. "KRO-NCRV maakt zichzelf en haar medewerkers hierdoor kwetsbaar voor mogelijke belangenverstrengeling en vergroot het risico op dienstbaarheid."

Het commissariaat heeft de omroep ter verantwoording geroepen, maar een boete is niet opgelegd. Na zorgvuldig onderzoek komt de waakhond ook tot de conclusie dat er in Boer Zoekt vrouw en Onze Boerderij geen regels rondom (sluik)reclame en sponsoring worden overtreden. Ook hebben de programma's niet bijgedragen aan extra winst voor ForFarmers.

'Enorm blij'

KRO-NCRV laat in een reactie weten 'enorm blij' te zijn dat duidelijk is dat de programma’s in onafhankelijkheid worden gemaakt. De omroep heeft de beoordelingsprocedure rondom nevenfuncties van presentatoren aangescherpt.

"Yvon is een buitengewoon bevlogen en integere programmamaker met wie wij de komende jaren prachtige programma’s blijven maken over het boerenleven", vertelt directievoorzitter Peter Kuipers.