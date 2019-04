Vrouw (18) van fiets geduwd en verkracht in Heusden: 'Afschuwelijke gebeurtenis'

De tiener had met vrienden wat gedronken in het centrum van Asten. Via de Emmastraat fietste ze rond één uur over de Wolfsberg om daarna via de rotonde de Voorste naar haar huis in Heusden te rijden.

Van fiets geduwd

Net voor de Kasteellaan werd de vrouw van haar fiets geduwd door een onbekende man op een fiets. In de bosjes werd de vrouw bedreigd en werden er seksuele handelingen bij haar verricht. "Ze heeft het er lichamelijk gezien redelijk vanaf gebracht, maar de impact en de klap van deze zaak is natuurlijk enorm", aldus de zegsman van de politie. Het slachtoffer is opgevangen door specialisten van de zedenpolitie.

De gevonden fiets. (foto: Politie)

Bekijk hier de route die de vrouw fietste. Tekst loopt verder onder het kaartje.

Rond kwart voor drie ging de dader er na de verkrachting te voet vandoor en werd de politie gewaarschuwd. De fiets van de man bleef achter.

Uitgebreid onderzoek

In de omgeving werd, onder meer met een helikopter en met een speurhond, tevergeefs gezocht naar de dader. De man droeg een grijze broek en een korte, zwarte jas. Hij was vermoedelijk tussen de 20 en 25 jaar oud en sprak Nederlands. Hij had een beginnende baard, een snor en stekeltjeshaar. De man vluchtte weg in de richting van de Kasteellaan.

De technische recherche heeft maandagochtend uitgebreid onderzoek gedaan op de Voorste Heusden en sporen veiliggesteld, waaronder de fiets van de dader.

Mogelijke getuigen gezocht

Terwijl het meisje en de dader in de bosjes waren, zijn er meerdere auto’s langsgereden. Mogelijk zaten daar mensen in die iets hebben gezien. Dat geldt uiteraard ook voor mensen die zijn langsgefietst.

Enige tijd hebben de fietsen van de dader en het slachtoffer in een sloot gelegen en mogelijk is dat opgevallen. Iedereen die meer weet, wordt met klem opgeroepen om zich te melden bij de politie via 0900-8844, anoniem via 0800-0700 of digitaal.