Voetbalclub rouwt om overlijden Timo (21) na ernstig ongeluk met hele gezin in Sri Lanka

Het gezin was op een droomvakantie in Sri Lanka. "Donderdagavond om een uur of zes hoorde ik het verschrikkelijke verhaal. Het was een ongeluk tussen een taxibusje en een vrachtauto", vertelt voorzitter Rien van Venrooij. Timo en zijn vader raakten allebei zwaargewond. Timo overleed later aan zijn verwondingen, zijn vader is inmiddels stabiel. De moeder en zus van Timo kwamen er redelijk goed vanaf.

Geliefd

Het hele gezin is enorm geliefd bij de voetbalclub, vertelt de voorzitter. "Zijn vader en moeder deden altijd de was voor Virtus 1 en waren ook altijd bij de wedstrijden. Heel Zevenbergen kent die mensen. Timo was een heel goede, uitbundige, lieve jongen. Hij had heel veel vrienden, was altijd omringd door mensen. Altijd aan het woord. Een heel fijne jongen."

Ondanks het vreselijke nieuws, werd er afgelopen weekend wel gevoetbald bij de club. "Dat was heel moeilijk. Virtus 2 stond tweede in de competitie en ze wilden liever niet voetballen maar zeiden: laten we het nou wel doen voor Timo. Dat werd een 7-1 nederlaag." De jongens waren natuurlijk met hun gedachten bij Timo, vertelt de voorzitter.

Drama

"Het is één groot drama. Als een jongen op die leeftijd overlijdt na zo'n ongeluk, daar zit niemand op te wachten natuurlijk. En dat het met zijn vader niet goed gaat... dat heeft een flinke impact op onze club en op Zevenbergen.

De club heeft nu besloten om alle wedstrijden van deze week te annuleren. "Ze mogen van ons wel gaan trainen, dan kunnen ze bij elkaar komen en erover praten. De kantine is elke dag open en we hebben een condoleanceregister. Ook op onze site kan men een verhaal achterlaten." Als eerbetoon aan Timo zal de vlag op het complex de komende week halfstok hangen.