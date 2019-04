Gesjoemel met goedkoop paardenvlees: twee jaar cel voor vleeshandelaar

Vleeshandelaar Johannes F. uit Breda is door de rechter in Parijs veroordeeld tot een celstraf van twee jaar wegens oplichting en fraude. De man was als handelaar betrokken bij de grote internationale fraude rondom goedkoop paardenvlees dat als rundvlees in maaltijden zat verwerkt. Dit was in 2013 een groot schandaal in Europa.

De man uit Breda is niet de enige die is veroordeeld in Frankrijk. Fransman Jacques Poujol moet ook twee jaar de cel in, waarvan ander halfjaar voorwaardelijk. Twee andere verdachten, waarvan een Nederlander, kregen een jaar voorwaardelijk opgelegd.

De grote organisator

Tegen de vleeshandelaar uit Breda was vier jaar cel geëist. De aanklagers zien in hem de grote organisator van deze oplichterij.

Ierland

Het schandaal kwam in 2013 naar buiten toen in Ierland hamburgers met paardenvlees werden ontdekt, terwijl hier volgens de verpakking alleen rundvlees in had mogen zitten. Ook in Frankrijk bleek dat er in lasagne paardenvlees zat, terwijl de consument dacht dat het om rundvlees ging.

