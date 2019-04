Groepje scholieren op weg naar huis met mes bedreigd door fietser

HELMOND -

Een groepje scholieren is vorige week op de Deurneseweg in Helmond door een voorbijganger op de fiets met een mes bedreigd. De jongeren van een jaar of vijftien fietsten woensdag van school in Deurne naar huis toen de fietser hen bedreigde. Een wijkagent heeft dinsdag op de Deurneseweg gepost op zoek naar de dader. Dit leverde niks op.