Doelpuntenregen bij voetbalclub UDI'19/CSU tijdens recordpoging penalty schieten

Een beetje vertwijfeld lopen de keepers het veld op. Want er zullen honderden ballen op hen afgevuurd gaan worden. Maar de 10-jarige Niels Thijssen laat zich niet gek maken. "Nee, je moet niet bang zijn om de ballen tegen te houden."

De recordpoging is onderdeel van het Easter Open voetbaltoernooi dat dit weekend bij de Udense club wordt gehouden. Organisator Gerard Willems: "We willen iets aparts neerzetten. Daarom gaan we proberen om in twee uur tijd zoveel mogelijk penalty's te nemen."

Niet officieel

Iedere speler mag vier penalty's nemen. Of de bal wel of niet door een keeper wordt tegengehouden, maakt voor de recordpoging niet uit. Scheidsrechters en een notaris houden bij of alles volgens de regels gaat.

Niels Meulenmeesters heeft twee van de vier penalty's gescoord. "Ik vind het wel leuk en bijzonder om een wereldrecord op mijn naam te hebben staan." Teamgenoot Luuk van den Berg scoorde één keer. "Maar ik ben normaal ook verdediger." Ook hij ziet een vermelding in het Guinness Book of Records wel zitten. "Ja, dat is wel een beetje stoer."

De kans dat Niels en Luuk daadwerkelijk een record vestigen is groot. Want er bestaat nog helemaal geen wereldrecord penalty schieten volgens de organisatie. Willems lachend: "Nee, dat bestaat niet. Dus nadat we weten hoeveel penalty's er genomen zijn gaan we een claim leggen bij Guinness World Records. Over een maand of vier weten we of het wereldrecord telt."

Er is geen officiële jury van het Guinness Book of Records in Uden. Want dat kost te veel geld, vindt Willems. "Dat vinden wij zonde. We zorgen zelf voor bewijsmateriaal door scheidsrechters een een notaris mee te laten kijken. Dat kan ook bij Guinness."

Record?

Na twee uur zit het erop. Voetbalster Janne: "Het ging goed, ik denk dat we wel 800 penalty's genomen hebben." Maar nadat de notaris alle schoten heeft geteld, blijken het er nog veel meer te zijn. Maar liefst 1459. Nu dus maar hopen dat het record wordt erkend. Maar volgens Willems is het zeker niet voor niks geweest. "We hebben in ieder geval een gezellige avond gehad en een Brabants record, dat weet ik zeker!"