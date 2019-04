VVV-Venlo zet Ralf Seuntjens uit selectie

Ralf Seuntjens ontbreekt in de selectie van VVV-Venlo voor de uitwedstrijd van dinsdag tegen sc Heerenveen. De aanvallende middenvelder is om disciplinaire redenen geschorst. "De club heeft het besluit moeten nemen omdat de kernwaarden van VVV, saamhorigheid en respect, in het geding waren'', meldt VVV.

Seuntjens maakte anderhalve week geleden bekend dat hij VVV gaat verlaten. De directie van de eredivisieclub deed diverse pogingen om de 29-jarige Bredanaar te laten bijtekenen, maar slaagde daar niet in.

Kort daarvoor bleef Seuntjens buiten het basisteam voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. "Er is vooraf door de trainer niet gecommuniceerd waarom ik gepasseerd ben, dat had best gekund", zei hij toen.

'Situatie wordt opnieuw bekeken'

Of Seuntjens de laatste twee wedstrijden van de competitie wel weer in de selectie zit, is nog niet duidelijk. "Later in de week wordt de ontstane situatie opnieuw bekeken. VVV wil de competitie op een gepaste manier afsluiten en daarbij is het van groot belang dat alle gezichten dezelfde kant op staan", aldus VVV in een reactie.

