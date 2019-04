Aantal megastallen in Brabant gestegen naar 211: grootste toename van heel Nederland

Het aantal megastallen in Brabant is de afgelopen zeven jaar met 85 gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit van Wageningen (WUR), die door dierenrechtenorganisatie Wakker Dier zijn geanalyseerd. De toename in Brabant is in absolute aantallen de grootste van heel Nederland.

Brabant staat bekend als de megastallenprovincie van Nederland. In 2010 had de provincie 126 megastallen, maar dat is in 2017 gegroeid naar 211. In Brabant staat daarmee ruim een kwart van alle megastallen van Nederland.

Een megastal is meestal een verzameling van meerdere stallen die dicht bij elkaar staan. Er wordt van een een megastal gesproken vanaf de volgende aantallen op één locatie:

7500 vleesvarkens,

1200 fokzeugen,

120.000 leghennen,

220.000 vleeskuikens,

250 melkkoeien,

2500 vleeskalveren,

1500 geiten.

Verhoogde risico's bij brand en ziekte

17 procent van het vee in Brabant stond in 2017 in een megastal. De provincie heeft de meeste megastallen met fokzeugen (78), geiten (25), vleesvarkens (19) en vleeskuikens (10).

Anne Hilhorst van Wakker Dier zegt zich ernstig zorgen te maken: “Megastallen verhogen de risico’s. Bij brand of ziekte treft het direct ontzettend veel dieren.” Vorig jaar zijn in Brabant zeker 30.000 dieren omgekomen bij stalbranden.

LEES OOK: Duizenden varkens omgekomen bij grote stalbrand in Heusden

Verdubbeling melkkoe-megastallen

Totaal is in Nederland het aantal megastallen in zeven jaar tijd gestegen met 76 procent: van 456 in 2010 naar 801 in 2017. In Brabant steeg het aantal megastallen in zeven jaar tijd met 67 procent.

De toename komt volgens Wakker Dier doordat het aantal megastallen voor melkkoeien meer dan verdubbelde: van 197 naar 439.

Commotie

Wakker Dier wil dat de overheid megastallen verbiedt, en niet alleen om de risico’s. “Door de focus op steeds lagere kosten, komt dierenwelzijn steeds meer in het gedrang. Bij megastallen is nauwelijks ruimte voor bijvoorbeeld stro of natuurlijk gedrag”, legt Hilhorst uit.

De bouw van megastallen heeft in verschillende plaatsen in de provincie al voor veel commotie gezorgd. Zo zamelden Natuurmonumenten en de Brabantse Milieufederatie vorig jaar nog ruim 21.000 handtekeningen in tegen de bouw van een megastal in Oirschot. De megastal zou te dicht bij natuurgebied de Kampina worden gebouwd.