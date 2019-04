Samen met de politie koffie drinken en criminaliteit bestrijden

Het is een opvallende verschijning, het wagentje van Coppie Koffie van de Eindhovense politie. Wijkagenten gaan met de driewieler de buurten in om zo op een laagdrempelige manier met de bewoners in gesprek te gaan. Het doel is niet alleen om criminaliteit te bestrijden, maar ook om goed met elkaar in contact te blijven.

Het ziet er grappig uit als coördinator Gideon Goudriaan uit het Italiaanse wagentje stapt. "Ja, comfortabel en stoer is het niet, maar dat is misschien ook wel beter, omdat we juist minder afstand tussen de politie en burgers willen", zegt hij.

Binnen de Eindhovense eenheid wordt er nog een beetje lacherig gedaan over het wagentje, maar daar zit Goudriaan niet mee. "Alles wat nieuw is, is wennen en ik geef toe dat een dikke Mercedes of snelle Audi inderdaad wat stoerder is. Toch is er vanuit andere eenheden veel interesse voor het initiatief."

Laagdrempelig

"Gewoon even bijkletsen onder het genot van een bakje koffie of thee, dat maakt de tongen ook vaak los, maar dat is het doel van het wagentje." Het gaat dus niet alleen om bestrijden van criminaliteit, maar zeker ook om wat er speelt achter de voordeur.

"Natuurlijk willen we misdaden voorkomen en oplossen, maar als het niet lekker gaat met Truus van vier hoog om wat voor reden dan ook, dan willen we dat ook graag weten." Volgens Goudriaan zijn het juist de kleine signalen die de politie kan helpen waarvoor mensen niet snel bellen of naar het bureau gaan.

Enthousiast

Het wagentje van Coppie Koffie staat nog geen twee minuten op de Woenselse Markt in Eindhoven en verschillende mensen komen er al op af. De driewieler in de kleuren van het politie-uniform maakt de mensen nieuwsgierig. De agenten leggen geduldig uit wat het idee achter het initiatief is.

"Ja, het is goed dat de politie naar ons toe komt, je kunt beter actie ondernemen dan op het bureau af te wachten", vertelt een buitenlandse student. Een andere voorbijganger vindt de driewieler erg grappig, maar denkt dat de agenten daardoor juist vriendelijker en toegankelijker worden.

Een vrouw denkt dat ze door het bakje koffie en de ongedwongen sfeer inderdaad sneller even een babbeltje zou maken met de wijkagenten. "Als ik ze echt nodig heb, bel ik wel, maar je gaat niet zo snel voor een klein dingetje naar het bureau."

Verbeteringen

Het Coppie Koffie-wagentje zit nog in de testfase en coördinator Gideon heeft nog wat verbeterpunten: "Een accu extra bijvoorbeeld voor het koffieapparaat en de waterkoker. We zijn nu nog afhankelijk van stroompunten." Stiekem hoopt hij op een milieuvriendelijker elektrisch wagentje in de toekomst.

Een benzinemeter staat ook op het wensenlijstje. " Er zit niets in de cabine, geen snelheidsmeter, niet dat ik te hard kan overigens, maar ik viel net nog stil, omdat de benzine op was", vertelt hij lachend. Als een kind met haar vader stopt bij het wagentje, blijkt dat limonade ook wel handig kan zijn naast de koffie.

Uniek

De driewieler van de politie is uniek volgens Goudriaan. "Volgens mij is er nergens anders in Nederland zo'n wagentje waarmee de agenten de wijk in trekken." Het concept is jn Amerika al jarenlang een doorslaand succes en koffie met een 'cop' bestaat ook al langer in Nederland."

Het initiatief is volgens de coördinator wel een beetje rebels. "We kunnen normaal gesproken niet zomaar een driewieler kopen en ook de kleuren van het wagentje zouden eigenlijk anders moeten zijn, maar het concept werkt en daar gaat het om."

De komende maanden maken alle Eindhovense wijkagenten kennis met het Coppie Koffie-wagentje om vervolgens zelf de buurten in te trekken.