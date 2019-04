Leef je in armoede en zoek je hulp? deze website wijst je de weg door de wirwar van instanties

Volgens Teije Brandsma van Stichting Armoede Fonds was er grote behoefte aan een centrale plek waar alle initiatieven overzichtelijk naast elkaar staan. “We werden platgebeld en gemaild met de vraag: waar kunnen we terecht in onze eigen regio? Want we zijn het overzicht kwijt.”

Verbaasd over succes van de website

Daarom richtte zijn stichting de website www.hulpbijarmoede.nl op. De site is nu een maand online en loopt ontzettend goed. “We zijn zelf ook een beetje verbaasd”, vertelt Brandsma.

“Het is natuurlijk een beetje dubbel. Armoede is een schrijnend probleem. Het gaat wel beter met de economie, maar we zien nog steeds dat er een heel grote groep is die niet mee kan komen.”



Kleine onbekendere stichtingen

Op de website staan lokale en landelijke instanties. De voedselbanken en gemeentes worden vermeld, maar ook kleinere initiatieven die minder bekend zijn.

In Eindhoven staat bijvoorbeeld de stichting Uitgestelde Kinderfeestjes in de lijst. Deze stichting komt in actie voor jarige kinderen van wie de ouders zelf geen kinderfeestje kunnen betalen. In Roosendaal bestaat stichting De Toverwens die wensen van kinderen laat uitkomen.



Nog steeds armoede

De groep mensen die langere tijd in armoede leeft, wordt groter, volgens Brandsma. “Dan gaat het om mensen die langer dan vier jaar in armoede leven. Schulden spelen daarbij een grote rol.”

Schuldhulpverleningsinstanties staan daarom ook vermeld op de verzamelwebsite. “Als je eenmaal in de schulden zit, kom je er heel moeilijk weer uit”, weet Brandsma.

Inmiddels staan er 1063 organisaties op de website. Organisaties kunnen zich nog steeds aanmelden.