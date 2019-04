Jan Barel (80) mag na halve eeuw 'zijn' gedempte haven weer open graven in Zevenbergen

Jan woont al zijn hele leven aan de Zuidhaven. "Het was vroeger een echt kanaal waar schepen doorheen voeren. Vooral tijdens de bietencampagne was het druk. Ik heb hier op het water ook leren schaatsen. Achter een stoel met houten Friezen."

Zo zag de haven van Zevenbergen er vroeger uit.



Gedempt

In de jaren na de oorlog raakte de haven steeds meer in verval. In 1970 werd de gracht na lang aandringen van de buurtbewoners dichtgegooid.

"Er lag veel vuil in en langs het water. Het was een stanksloot geworden. De afwatering van de suikerfabriek kwam uit in de haven. In een maand tijd zagen we het water zes keer verkleuren. Op een gegeven moment dreef er meer schuim dan water", vertelt Jan.

De haven van Zevenbergen in vroegere jaren.



Emmertje zand

Jan was begin jaren zeventig Prins Carnaval. In deze hoedanigheid had hij samen met zijn gevolg en alle raadsleden de eer om de werkzaamheden voor de demping van de haven de starten. "We hadden ieder een emmertje rivierzand dat we in de gracht gooiden. Er moeten foto's van zijn. Daar ben ik nog altijd naar op zoek."

Na een bijna een halve eeuw is de cirkel rond. Want woensdag is Jan weer prominent aanwezig bij de start van de werkzaamheden om de haven weer uit te graven. "We moeten nu even door de zure appel heen bijten. Het zal zeker overlast geven, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Ik ben heel tevreden en ik zie het resultaat met veel ongeduld tegemoet."