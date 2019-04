Man van 27 had seks met minderjarig meisje én reed in op voetgangers: vijftien maanden cel opgelegd

Een man van 27 uit Prinsenbeek moet de cel in, onder meer omdat hij gedurende een periode van een half jaar seks had met een 15-jarig meisje. Hij had destijds een relatie met haar. Toen zij die beëindigde, begon hij haar te bedreigen. De opgelegde straf is vijftien maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk.

De man stond ook terecht voor verkrachting van een andere vrouw. Zij is meerderjarig. Daarvoor werd hij vrijgesproken.



LEES OOK: Dronken automobilist rijdt voetgangers aan en gaat ervandoor, drie gewonden



Tot slot moest de rechter zich nog buigen over een incident op Koningsdag 2017. Toen reed de verdachte in de Rozemarijnstraat in op drie voetgangers in Breda en ging er daarna vandoor. Later diezelfde nacht werd hij opgespoord en in Etten-Leur aangehouden. De rechter veroordeelde hem donderdag niet alleen voor seks met een minderjarige, maar vanwege dit incident ook voor een poging om opzettelijk lichamelijk letsel toe te brengen.