Ravage na ramkraak op parfumerie in Heesch

De deuren van de winkel zijn vernield en stellingen zijn omgegooid.

'Flinke parfumlucht'

Tijdens de ramkraak zijn verschillende flesjes kapot gevallen. "Daardoor hangt er een flinke parfumlucht", vertelt een ooggetuige.

Bewoners van appartementen boven de winkel zouden de verdachten hebben zien wegvluchten. De politie doet onderzoek.

Tweede ramkraak in maand tijd

Het is al de tweede keer in een maand tijd dat er een ramkraak plaatsvindt in het centrum van Heesch. In de nacht van 31 maart op 1 april was het raak bij de Primera aan de Schoonstraat. Ook hierbij raakte de pui van de winkel raakte zwaar beschadigd en werd de winkel helemaal overhoop gehaald.

